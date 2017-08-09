Деревянную избушку для детей оставят на набережной после "Флоры"

Деревянная сказочная усадьба с избушкой и шестью резными фигурам русского фольклора появилась в этом году на набережной Тухачевского к "Флоре-2017". После выставки цветоводства и садоводства её не будут убирать: она станет частью большой детской игровой зоны.

- Вот уже третий год мы отвечаем за свой участок на выставке "Флора", - прокомментировал директор департамента строительства мэрии Илья Трушников. - За это время нам совместно с социально ответственными организациями удалось не только осуществить посадку нескольких десятков крупномерных саженцев деревьев ценных пород, но и обустроить детскую игровую и спортивную площадки, привести в порядок сеть тропинок и дорожек, установить сказочный корабль. А теперь детей будет радовать сказочная усадьба: избушка и шесть животных - героев любимых детских сказок.

Фото: пресс-служба администрации Омска