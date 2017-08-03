Омичи вытаптывают ещё не открывшуюся "Флору"

Как сообщает омская мэрия, готовность к главной городской выставке этого лета - "Флоре-2017" составляет 90 %. В пятницу, 4 августа, состоится её официальное открытие. В нынешнем году главной темой стали сказки. Гости "Флоры" смогут увидеть Вовку из Тридевятого царства, двоих из ларца высотой с хороший шкаф, черепаху Тортиллу, пятиметровую Жар-Птицу, Незнайку и ещё более ста различных цветочных композиций.

- Мы снова обращаем внимание всех потенциальных посетителей праздника: давайте постараемся сберечь красоту, созданную флористами, - обращаются к омичам сотрудники городской администрации. – Конструкции не предназначены для сидения, лежания и фотографирования на них. Даже ребёнок весом 12-15 кг может нанести любой композиции довольно ощутимый урон, не говоря уже о взрослых.