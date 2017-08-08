Вылеты из Омска стали дороже

Омскстат опубликовал данные об индексе потребительских цен на товары и услуги в июле. И если на продукты питания были зафиксировано падение цен, то стоимость авиабилетов подскочила сразу на 17 %.

Согласно данным Омскстата, в июле зарегистрировано снижение цены практически на все овощи и фрукты. Более всего снизились цены на капусту (61,4 %). Также подешевели свежие огурцы, помидоры, картофель и свёкла. Кроме этого, снизилась цена на куриные яйца, пастеризованное молоко, сметану, творог, гречневую и манную крупу и вареные колбасы. Выросли в цене морковь, репчатый лук и яблоки. Заметно подорожали сахар, мясные консервы, рыбопродукты и сыры.

В преддверии учебного года подорожали школьно-письменные принадлежности - в среднем на 2,1 %, а также одежда для учеников - на 1 %.

Что касается услуг, оказываемых населению, то произошло плановое повышение стоимости коммунальных услуг. С 1 июля повысились тарифы на коммунальные услуги: газ сетевой (на 5,8 %) и сжиженный (на 3,9 %), холодное водоснабжение и водоотведение (на 5 %), отопление (на 4 %), горячее водоснабжение (на 3,8 %) и электроэнергию (на 3,4 %).

Кроме этого, произошло повышение цен на услуги пассажирского транспорта и услуги в сфере зарубежного туризма. Авиабилеты подорожали на 16,8 %, а стоимость зарубежных туристических поездок - на 4,1 %.