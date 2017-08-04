Два пьяных омича устроили дебош в самолёте из Москвы

Инцидент произошёл вчера, 3 августа. Как сообщают очевидцы, двое мужчин зашли в самолёт пьяными и устроили окружающим "нервный полёт". Они не могли утихомириться во время всего перелёта, и в Омске их встретила полиция.

В управлении на транспорте МВД России по СФО рассказали, что правоохранителей вызвали диспетчеры Омского аэропорта, так как пьяные пассажиры "вели себя вызывающе, громко разговаривали между собой". Сотрудники транспортной полиции доставили мужчин в дежурную часть и составили в отношении них административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

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