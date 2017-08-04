Два пьяных омича устроили дебош в самолёте из Москвы

Инцидент произошёл вчера, 3 августа. Как сообщают очевидцы, двое мужчин зашли в самолёт пьяными и устроили окружающим "нервный полёт". Они не могли утихомириться во время всего перелёта, и в Омске их встретила полиция.
В управлении на транспорте МВД России по СФО рассказали, что правоохранителей вызвали диспетчеры Омского аэропорта, так как пьяные пассажиры "вели себя вызывающе, громко разговаривали между собой". Сотрудники транспортной полиции доставили мужчин в дежурную часть и составили в отношении них административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
Видео: ЧП Омск
Мало хорошего лететь с пьяницами. Почему пассажиры должны терпеть такое соседство? Но хуже, что дебоширы бывают опасны.
Какие-то "нетипичные" пьяницы - обычно дебоши устраивают на курортных чартерах.
Заплатят 500 рублей штрафа, вот и все наказание. Таких людей в самолёт пускать нельзя. С поезда пьяных отморозков могут ссадить на первой же станции, а в самолёте с ними ничего не сделаешь.
В таких случаях нужно просто не пускать в самолет, пусть вылетают другим рейсом, когда протрезвеют.
Еще легко отделались пьяные дебоширы. Таких надо заносить в черный список пассажиров.