Два пьяных омича устроили дебош в самолёте из Москвы
Происшествия  •   4 августа 2017, 09:10, последнее обновление 4 августа 2017, 10:00  •  печать

Два пьяных омича устроили дебош в самолёте из Москвы

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Пассажиров вчерашнего авиарейса "ИрАэро" из столичного Домодедово в Омск встречала полиция из-за вызывающего поведения двух мужчин.

Инцидент произошёл вчера, 3 августа. Как сообщают очевидцы, двое мужчин зашли в самолёт пьяными и устроили окружающим "нервный полёт". Они не могли утихомириться во время всего перелёта, и в Омске их встретила полиция.

В управлении на транспорте МВД России по СФО рассказали, что правоохранителей вызвали диспетчеры Омского аэропорта, так как пьяные пассажиры "вели себя вызывающе, громко разговаривали между собой". Сотрудники транспортной полиции доставили мужчин в дежурную часть и составили в отношении них административные протоколы по ст. 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".

Видео: ЧП Омск

Теги  •  #видео #дебош #Домодедово #ИрАэро #омский аэропорт #транспортная полиция

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  4 августа 2017, 14:14

Мало хорошего лететь с пьяницами. Почему пассажиры должны терпеть такое соседство? Но хуже, что дебоширы бывают опасны.

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Игорь Х  •  4 августа 2017, 13:09

Какие-то "нетипичные" пьяницы - обычно дебоши устраивают на курортных чартерах.

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Анна Орлова  •  4 августа 2017, 11:24

Заплатят 500 рублей штрафа, вот и все наказание. Таких людей в самолёт пускать нельзя. С поезда пьяных отморозков могут ссадить на первой же станции, а в самолёте с ними ничего не сделаешь.

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Алекс   •  4 августа 2017, 10:35

В таких случаях нужно просто не пускать в самолет, пусть вылетают другим рейсом, когда протрезвеют.

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Игорь Усов  •  4 августа 2017, 10:03

Еще легко отделались пьяные дебоширы. Таких надо заносить в черный список пассажиров.

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