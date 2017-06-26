Самолёты из Омска в Новосибирск будут летать по "рваному" графику
Экономика  •  26 июня 2017, 17:43  •  печать

Самолёты из Омска в Новосибирск будут летать по "рваному" графику

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На этой неделе открывается прямое авиасообщение между двумя сибирскими городами.

Линию запускает авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines). Первый рейс по маршруту состоится 1 июля, и пока объявлены даты полётов до 31 августа. Запланированы ежедневные рейсы по "рваному" графику: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам вылет из Омска в 12:00, в остальные дни - в 19:35, сообщает портал Travel.ru.

Согласно сайту перевозчика, минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 2500 руб., и в этом случае пассажир может бесплатно взять с собой только ручную кладь. Полёт с багажом обойдётся в 4600 руб. Маршрут обслуживают самолёты Embraer 170 вместимостью 70-80 пассажиров. Время в пути - 1 час 35 минут.

Теги  •  #S7 #авиаперевозки #Новосибирск

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