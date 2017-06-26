Самолёты из Омска в Новосибирск будут летать по "рваному" графику

Линию запускает авиакомпания "Сибирь" (S7 Airlines). Первый рейс по маршруту состоится 1 июля, и пока объявлены даты полётов до 31 августа. Запланированы ежедневные рейсы по "рваному" графику: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам вылет из Омска в 12:00, в остальные дни - в 19:35, сообщает портал Travel.ru.

Согласно сайту перевозчика, минимальная стоимость билета в одну сторону составляет 2500 руб., и в этом случае пассажир может бесплатно взять с собой только ручную кладь. Полёт с багажом обойдётся в 4600 руб. Маршрут обслуживают самолёты Embraer 170 вместимостью 70-80 пассажиров. Время в пути - 1 час 35 минут.