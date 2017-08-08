К концу недели в Омске похолодает до +3 градусов 

Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни сохранится умеренно тёплая погода, а к концу недели ожидается температура воздуха ниже климатической нормы.
Завтра, 9 августа, температура ночью составит +11...+16, днём +18...+23. Возможен дождь, гроза. 10 августа местами также пройдёт небольшой дождь. Температура ночью +6...+11, днём +16...+21. В пятницу, 11 августа, произойдёт существенно похолодание. Температура ночью составит +4...+9, днём +13...+18.
- В конце недели температура воздуха ночью может понизиться до +3…+8°, а днём составит +15…+20°. Местами по области пройдут дожди разной интенсивности, - сообщила начальник отдела метеопрогнозов Ольга Демидова.
К сожалению, такая превратная погода практически во всех регионах России, но мне кажется, что в нашем Омске это как-то особо выражено. Сплошные дожди, даже толком не отдохнула этим летом.
Вот полностью согласна, что в Омске погода совсем отвратная. Как-то и не припоминается особо продолжительной по-настоящему летней погоды в этом году. Вот еще и похолодание такое существенное прогнозируется.