К концу недели в Омске похолодает до +3 градусов 
Общество  •   8 августа 2017, 17:28, последнее обновление 8 августа 2017, 17:50  •  печать

К концу недели в Омске похолодает до +3 градусов 

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Резкое понижение температуры воздуха может произойти уже в ночь на пятницу.

Согласно прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни сохранится умеренно тёплая погода, а к концу недели ожидается температура воздуха ниже климатической нормы.

Завтра, 9 августа, температура ночью составит +11...+16, днём +18...+23. Возможен дождь, гроза. 10 августа местами также пройдёт небольшой дождь. Температура ночью +6...+11, днём +16...+21. В пятницу, 11 августа, произойдёт существенно похолодание. Температура ночью составит +4...+9, днём +13...+18.

- В конце недели температура воздуха ночью может понизиться до +3…+8°, а днём составит +15…+20°. Местами по области пройдут дожди разной интенсивности, - сообщила начальник отдела метеопрогнозов Ольга Демидова.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода #похолодание

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Комментарии
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Виктория Фабишек  •  8 августа 2017, 18:05

К сожалению, такая превратная погода практически во всех регионах России, но мне кажется, что в нашем Омске это как-то особо выражено. Сплошные дожди, даже толком не отдохнула этим летом.

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Виктория Саховская  •  8 августа 2017, 18:48

Вот полностью согласна, что в Омске погода совсем отвратная. Как-то и не припоминается особо продолжительной по-настоящему летней погоды в этом году. Вот еще и похолодание такое существенное прогнозируется.

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