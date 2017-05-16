Погода в Омске стала причиной снижения аварийности на дорогах

С начала года в Омске в ДТП погибло 13 человек, что почти в два раза меньше, чем в прошлом году.

За 4 месяца 2017 года в Омской области произошло 568 ДТП, в которых есть пострадавшие и погибшие. Это на 7,3 % меньше, чем количество аварий за аналогичный период в прошлом году. Жертвами аварий стали 13 человек, 695 были ранены (в 2016 году - 21 и 774 соответственно). Всего за этот период в регионе произошло 7100 аварий, что на 4,8 % ниже, нежели в прошлом году. При этом число наездов на пешеходов осталось на уровне прошло года - 219 происшествий. Об этом рассказал заместитель директора департамента транспорта Вадим Кормилец.

Среди причин снижения числа ДТП Кормилец назвал отремонтированные в прошлом году дороги, работу ГИБДД, департамента транспорта и других структур, ответственных за безопасность на дорогах. Ещё одной причиной стала погода.

"Вот представьте, вы водитель и едете по разбитой дороге. Все эти ямки залиты водой. Мало того, что она бликует, вы ямку-то не видите. Вы оценить дорожное полотно не в состоянии, начинаете ехать медленее", - отметил Вадим Кормилец. - Этой весной днём снег таял, а ночью талая вода вымерзала, что помогло избежать подтоплений. Если в следующем году погода будет другая, число аварий может снова вырасти".