Самые грибные места в Омской области: куда ехать и что собирать

В омских лесах начали охотиться на грибы - мешок, конечно, не наберёте, но корзинку этого сезонного деликатеса добудете.

Август продолжает радовать тёплой погодой, а кратковременные дожди способствуют росту грибов, поэтому в леса потянулись любители тихой охоты. Сейчас в окрестных лесах можно насобирать боровиков, подосиновиков, подберёзовиков и моховиков, а во второй половине августа в лесах появятся грузди, рыжики и белая волнушка.

Согласно данным ОАО "Омск-пригород", самые грибные места - в районе станций о.п. 2657 км и о.п. 2838 км Исилькульского направления. Также "урожайные" места отмечены на 2624 км и 2595 км Называевского направления. Благоприятными для сбора ягод и грибов в этом году стали станции близ Марьяновского, Кормиловского и Любинского районов. Кроме этого, называют отдельные территории Кормиловского района (возле водоёма Корниловская балка, вдоль трассы М-51), Калачинского (район садов "Селена"), Полтавского и Любинского.

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Судя по интернет-комментариям, в большом количестве подберёзовики можно найти в селе Павлоградка. Вдоль Пушкинского тракта (деревня Подгородка) растут белые грибы, сыроежки, коровники. Приведём несколько комментариев пользователей соцсетей и форумов о том, где лучше вести тихую охоту (орфография и пунктуация сохранены):

- Ехал с рыбалки, завернул в первые попавшиеся леса в районе Белехты (НСО). Грибов хоть косой коси, ступить негде. Но очень много переросших и просто засохших на корню. Нарезал ведро лисичек и ведро груздей, решил, хватит. Сыроежки, обабки и прочие не брал.

- Горьковский р-н, ближе к Иртышу - 1,5 ведра обабков. Обсайгачили кучу лесков и околков, печалька. Бумс на полевых дорогах водища, вдоль трассы придорожная канава - полнешенька.

- По пушкин. тракту, ориент- 82 км, обабки ведро 13л, подберез- 10л, коровников очень мало 5-6л, груздь сухой 10л, подосиновик 2шт, белых не найдено, лисичек тоже, хотя деревенские продают ведер 5 с машины, шампиньон на полях по правую сторону при въезде в деревни много, взял ведро 20л, больше не стал.

- Кормиловка справа от трассы вглубь км на 10, грибы есть, есть белые переросшие, есть молодые белые, есть старые "сырой груздь", есть и сухой груздь новый пошёл только "осенний" как я понимаю первая волна, а набрали 1,5 ведра за 3 часа, были с детьми малолетними, поэтому особо не походишь, да и потом сигареты потерял в итоге и поехали домой, ориентир Немировка и след за ней.

- Ездили по Черлакскому тракту в районе Розовки. Там набрал ведро сыроежек, грузди, белые и обабки тоже попадались, но редко коровников нет, а вобще всё вырезано напрочь.

Добавим, что с началом сезона грибов начинают регистрироваться первые случаи пищевых отравлений, связанных с их употреблением. Тяжелее всего отравление переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В связи с этим в МЧС напоминают: не рекомендуется собирать грибы по обочинам дорог, в зонах промышленных предприятий. Грибы должны быть молодыми и доброкачественными. Никогда не пробуйте сорванные грибы на вкус. Перед тем как положить гриб в корзинку, тщательно очищайте его от земли. Собранный урожай грибов следует вымыть и почистить в тот же день: нижнюю часть ножки срезать, у маслят со шляпки снять плёнку. Кулинарную обработку рекомендуется провести в день сбора грибов. Для посола и маринования грибов не следует использовать оцинкованную или глиняную глазированную посуду.