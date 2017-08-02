Омским грибникам напомнили о правилах пожарной безопасности

В лесах Омской области установился 3-й класс пожарной опасности. Главное управление лесного хозяйства региона напомнило жителям города о санкциях, которые последуют после нарушения правил поведения в лесу.

Главное управление лесного хозяйства Омской области напоминает омичам, что на большей территории области установился 3-й класс пожарной опасности в лесах. Также по прогнозам синоптиков, в ближайшее время сохранится высокая температура воздуха.

Причиной возгорания становится оставленный без присмотра костёр, незатушенная спичка, тлеющий окурок или брошенный мусор. Пожары уничтожают не только леса, но и места сбора грибов и ягод. На их восстановление уходит не один год.

Сначала пожароопасного периода 2017 года на территории Омской области был ликвидирован 261 пожар на площади более 3 тыс. га. Чаще всего возгорания возникают по вине людей, которые не думаю о том, что борьба с пожарами требует больших усилий и затрат: к тушению пожара привлекается большое количество людей, пожарной и специальной техники. В случае обнаружения пожара в лесу, необходимо срочно сообщить об этом в МЧС, отделы-лесничества или по бесплатному номеру лесной охраны 8-800-100-94-00.

Также омичам напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности они получат предупреждение или штраф в размере от полутора до трёх тысяч рублей. Должностным лицам придётся заплатить от 10 тыс. до 20 тыс. руб., а юридическим - от 50 тыс. до 200 тыс. руб. Кроме того, лица, винновые в возникновении пожара, ущерб от которого составляет 5 тыс. руб. будут привлечены к уголовной ответственности.