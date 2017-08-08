Омич расплатился иномаркой за долги по коммуналке
Общество  •   8 августа 2017, 12:49, последнее обновление 8 августа 2017, 13:08  •  печать

Омич расплатился иномаркой за долги по коммуналке

Автор:

Судебные приставы арестовали автомобиль Toyota Corolla после того, как 36-летний омич задолжал за коммунальные услуги более 380 тыс. руб.

В отделе судебных приставов по Ленинскому округу Омска находятся исполнительные листы в отношении 36-летнего омича. Он оказался должником ООО "Омсктехуглерод" и ОАО "ОмскВодоканал".

Мужчина задолжал за коммунальные услуги 380 551 рубль. Несмотря на вступившие в законную силу решения суда, омич так и не попытался погасить долги. Тогда за дело взялись судебные приставы.

После того как мужчина проигнорировал очередное требование, приставы выяснили, что у должника есть автомобиль Toyota Corolla. Сотрудник УФССП запретил продавать автомобиль и потребовал предоставить его для описи и ареста.

Однако на встречу с приставами омич не приехал, поэтому представители закона выехали по его месту жительства, где и обнаружили авто. Пристав-исполнитель арестовал иномарку и отправил её на специализированную парковку. Теперь если владелец в течение 10 дней не рассчитается с долгами в полном объёме, его автомобиль будет продан, а вырученные средства поступят в счёт оплаты долга по коммуналке.

Теги  •  #Toyota #долг #коммунальные платежи #судебный пристав

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Юлия Скиба  •  8 августа 2017, 14:01

Эта коммуналка уже задушила в прямом смысле слова. У нас тоже много соседей с такими долгами.

Ответить
Алекс   •  8 августа 2017, 13:05

Такую сумму долга еще нужно суметь накопить. Может его машины и не хватить на весь долг.

Ответить
Последние новости
Лучше один раз увидеть: под Омском пройдёт двухчасовой фестиваль фейерверков   •  сегодня, 18:05  •   1  •  
Омские полицейские конфисковали 550 пачек сигарет из багажника авто  •  сегодня, 17:54
У пропавшей с ребёнком омички села батарейка на мобильном  •  сегодня, 16:23  •   3
В Омске КамАЗ с кирпичами снёс столб и уронил его на грузовик  •  сегодня, 15:47  •   1
Директора возившей в Омскую область токсичные отходы компании "Мерк" обвинили в многомиллионном ущербе  •  сегодня, 15:38
В Омской области два 12-летних школьника заблудились в лесу  •  сегодня, 14:23  •   1
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400