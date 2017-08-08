Омич расплатился иномаркой за долги по коммуналке

Судебные приставы арестовали автомобиль Toyota Corolla после того, как 36-летний омич задолжал за коммунальные услуги более 380 тыс. руб.

В отделе судебных приставов по Ленинскому округу Омска находятся исполнительные листы в отношении 36-летнего омича. Он оказался должником ООО "Омсктехуглерод" и ОАО "ОмскВодоканал".

Мужчина задолжал за коммунальные услуги 380 551 рубль. Несмотря на вступившие в законную силу решения суда, омич так и не попытался погасить долги. Тогда за дело взялись судебные приставы.

После того как мужчина проигнорировал очередное требование, приставы выяснили, что у должника есть автомобиль Toyota Corolla. Сотрудник УФССП запретил продавать автомобиль и потребовал предоставить его для описи и ареста.

Однако на встречу с приставами омич не приехал, поэтому представители закона выехали по его месту жительства, где и обнаружили авто. Пристав-исполнитель арестовал иномарку и отправил её на специализированную парковку. Теперь если владелец в течение 10 дней не рассчитается с долгами в полном объёме, его автомобиль будет продан, а вырученные средства поступят в счёт оплаты долга по коммуналке.