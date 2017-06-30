Омский должник прятал от приставов Mercedes у жены

Судом ещё в 2015 году с 47-летнего омича взыскан миллион рублей в качестве возмещения материального ущерба. Но по долгам мужчина не платил, хотя в его собственности находился Mercedes-Benz C 180.

Судебным приставам удалось найти авто на придомовой парковке в Старом Кировске, где проживала его супруга. На имущество был наложен арест, оно передано в территориальный орган Росимущества для реализации в счёт погашения долга.

Как сообщают омские судебные приставы, всего с начала года ими осуществлялся розыск 14 автомобилей. Хотя в подавляющем большинстве случаев, для ареста имущества не требуется проведение разыскных мероприятий.