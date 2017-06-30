Омский должник прятал от приставов Mercedes у жены
Общество  •  30 июня 2017, 10:20, последнее обновление 30 июня 2017, 10:22  •  печать

Омский должник прятал от приставов Mercedes у жены

Автор:

Мужчина задолжал миллион рублей, но деньги своему кредитору возвращать не хотел.

Судом ещё в 2015 году с 47-летнего омича взыскан миллион рублей в качестве возмещения материального ущерба. Но по долгам мужчина не платил, хотя в его собственности находился Mercedes-Benz C 180.

Судебным приставам удалось найти авто на придомовой парковке в Старом Кировске, где проживала его супруга. На имущество был наложен арест, оно передано в территориальный орган Росимущества для реализации в счёт погашения долга.

Как сообщают омские судебные приставы, всего с начала года ими осуществлялся розыск 14 автомобилей. Хотя в подавляющем большинстве случаев, для ареста имущества не требуется проведение разыскных мероприятий.

Теги  •  #арест #долг #судебный пристав

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Мирослав В-ов  •  30 июня 2017, 10:42

Должники хитрые, так что приставам тоже нужно проявлять смекалку, чтобы вычислить их имущество.

Ответить
Последние новости
В Омской области 13-летний школьник утонул в котловане, спасая одноклассницу  •  сегодня, 11:10
По фиктивным документам омич "увёл" за границу почти 45 миллионов рублей  •  сегодня, 09:43  •   2
Губернатор увидел в Омской области студенческий регион  •  сегодня, 08:05  •   1
За два миллиона рублей омичам в День города споёт Надежда Бабкина  •  вчера, 18:00  •   4
В Омской области пройдёт чемпионат России по велоспорту  •  вчера, 16:39
Новый созыв Омского горсовета выйдет на работу через неделю после выборов  •  вчера, 16:25
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400