В Омске в короткие сроки отремонтируют 186 дворов

В Омске определили подрядчиков для проведения ремонта дворовых территорий во всех административных округах. Работы завершатся к 15 сентября.

В Омске на основании электронных аукционов были выбраны подрядные организации, которые в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды проведут ремонт 186 дворовых территорий во всех округах города. Заказчиком выступило БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства".

- Мы в этом году начинаем реализацию большого и важного федерального проекта по формированию комфортной городской среды, - прокомментировал исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов. - Президентом России Владимиром Путиным однозначно поставлена задача: работать для людей, работать максимально качественно с обязательным привлечением к контролю активных граждан, общественников, представителей конструктивных политических сил. И мы будем жёстко следить за тем, как в Омске исполняется это поручение главы государства.

Работами будут заниматься ООО "ГРИАР холдинг", которое отремонтирует 41 двор в Центральном и Кировском округах на сумму около 18,7 млн руб. и ООО "Перспектива" - 17 дворов в Кировском округе на сумму 11,4 млн руб. Также подрядчиками станут ООО "АРТ РемСтрой", который приведет в порядок 20 дворов в Ленинском округе за 13 млн руб., ООО "Дорстрой-55" -14 дворов в Ленинском округе за 8,2 млн руб. и ООО "ОмскСтройСервис" - 19 дворов в Октябрьском округе за 8,2 млн руб.

Отметим, что 20 дворов в Октябрьском округе отремонтирует ООО "Сибинвестстрой" за 8,8 млн. руб., ООО "СибДор" - 13 дворов в Советском округе (9,7 млн руб.), ООО "СФ "Континент" - 18 дворов в Советском округе (15,6 млн руб.) и ООО "Дорожная строительная компания" - 24 двора в Центральном округе (8,4 млн руб.).

Подрядчики выйдут на работы во второй декаде августа и завершат их до 15 сентября. На приведение в порядок омских дворов будет направлено около 100 млн руб. Ещё около 50 млн - ассигнования на создание общественных пространств, в том числе формирования фан-зоны к Чемпионату мира по футболу 2018, который пройдёт в России.