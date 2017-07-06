В Омске ищут подрядчика для ремонта 188 дворов

По решению мэра Омска Вячеслава Двораковского объявлены торги на ремонт дворовых территорий. Согласно данным портала госзакупок, заказчик - Управление дорожного хозяйства и благоустройства опубликовал 10 аукционов на общую сумму 103 млн руб. Деньги на работы выделили из бюджетов всех уровней.

Подрядчику необходимо будет в срок не позднее 15 сентября выполнить соответствующие работы на 188 объектах: 34 - во дворах Кировского округа, 31 - Советского, 34 - Ленинского, 41 - Октябрьского и 48 - Центрального округа. На выполненные работы необходимо также будет предоставить четырёхлетнюю гарантию.