На западе Омской области изучают месторождения кирпичного сырья

В Марьяновском и Москаленском районах обнаружились залежи суглинка - сырья, из которого делают кирпич.

В начале августа специалисты регионального Минприроды обследовали два месторождения суглинков в Марьяновском районе и одно - в Москаленском. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в трёх км от райцентра Марьяновка расположено крупное месторождение объёмом 3,5 млн кубометров. Возле посёлка Овцевод Марьяновского района и вблизи райцентра Москаленки - небольшие месторождения, где содержится 120-150 тыс. куб. метров сырья.

- Минерально-сырьевая база Омской области ещё недостаточно изучена, поэтому геологоразведочные мероприятия и обследования существующих месторождений проводятся в регионе регулярно. У нас обнаружены запасы углеводородов и циркон-ильменита на севере, на юге, по прогнозам геологоразведки, имеются ресурсы урана. Бывает, что разведданные месторождения дожидаются промышленного освоения долгие годы. На сегодняшний день на территории региона имеется 76 месторождений суглинков, пригодных для производства кирпича, - рассказал начальник управления недропользования и водных ресурсов Минприроды Дмитрий Фраш.

Вместе с тем в ведомстве отмечают, что все три месторождения могут послужить основой для развития стройиндустрии в Марьяновском и Москаленском районах.

Фото: omskportal.ru