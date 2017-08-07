Мэрия потратит 24 млн рублей на покупку квартир для тяжелобольных омичей
Общество  •   7 августа 2017, 11:53, последнее обновление 7 августа 2017, 12:03  •  печать

Мэрия потратит 24 млн рублей на покупку квартир для тяжелобольных омичей

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Омская администрация приобретёт ещё 10 квартир, которые предоставит по договору социального найма семьям, в которых есть тяжелобольные жители города.

До конца 2017 года департамент жилищной политики мэрии Омска приобретёт 10 квартир на общую сумму 24 млн руб. По решению суда на администрацию города была возложена обязанность вне очереди предоставить жильё по договору социального найма семьям, в составе которых есть больной, страдающий тяжёлыми формами хронических заболеваний. Перечень этих болезней установлен Постановлением правительства РФ № 378.

Как прокомментировали в профильном департаменте, эти семьи состоят на специальном учёте, и в каждой из них есть тяжелобольной омич. Из-за его заболевания совместное проживание с ним невозможно.

В настоящее время ведомство приобрело через электронный аукцион однокомнатную квартиру площадью 36,9 квадратных метров. Жильё расположено в новом доме на улице Завертяева. Её предоставят по договору соцнайма семье, в которой есть тяжелобольной ребёнок. Денежные средства на приобретение квартиры по решению суда взысканы из регионального бюджета в пользу мэрии.

Теги  •  #заболевание #квартира #мэрия #социальный наём

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