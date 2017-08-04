Омские чиновники не захотели давать квартиру вдове ветерана войны

Сейчас 86-летняя женщина живёт вместе с семьёй внука в квартире, площадью чуть более 50 "квадратов".

Прокуратура Крутинского района Омской области по обращению 86-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны начала проверку соблюдения её жилищных прав. Сейчас пенсионерка живёт в семье внука, состоящей из четырёх человек в квартире, площадью чуть более 50 "квадратов". В марте этого года она обратилась в администрацию Крутинского района и была поставлена на учёт в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий как вдова ветерана ВОВ, её включили в соответствующий список.

- Спустя два месяца администрация района исключила женщину из данного списка, мотивировав тем, что её муж принимал участие в боевых действиях на территории Литовской ССР в 1950 году, то есть после 1945 года, - пояснили в областной прокуратуре.

По закону чиновники делать этого не имели право. Прокурором района внесено представление, вдова ветерана восстановлена в списках, претендующих на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилья.