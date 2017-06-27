Омичка отдала половину квартиры из-за долга в 300 тысяч рублей
Общество  •  27 июня 2017, 09:55, последнее обновление 27 июня 2017, 09:56  •  печать

Омичка отдала половину квартиры из-за долга в 300 тысяч рублей

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Знакомый занял девушке 300 тыс. руб., но она долгое время не выплачивала долг. В итоге кредитору она задолжала уже 700 тыс. руб.

В отделе судебных приставов по Ленинскому округу города Омска было возбуждено исполнительное производство в отношении 26-летней омички, которая в настоящее время живёт в Краснодарском крае. Ей предстояло передать знакомому 1/2 доли квартиры по улице Иртышская набережная. Некоторое время назад она взяла в долг у мужчины 300 тыс. руб., оставив в залог половину квартиры.

Должница деньги не возвращала достаточно длительное время, в итоге накопив задолженность в сумме 706 тыс. руб. (основной долг плюс проценты). Вернуть деньги возможным не представлялось, она переехала жить в другой город и официально нигде не работала.

- Согласно полученным ответам из регистрирующих органов и кредитных организаций по запросам судебного пристава-исполнителя у девушки, кроме половины квартиры в Омске, в которой она проживала вместе с сестрой, ничего не было. И так как сама должница в Омске больше не появлялась, от её имени по нотариально заверенной доверенности действовала родная тётя, - сообщили в УФССП по Омской области.

На долю в квартире должницы пришлось обращать взыскание. Она выставлялась на торги, но её так никто и не купил. Поэтому часть жилья перешла в собственность кредитора.

Теги  •  #долг #судебный пристав #торги

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