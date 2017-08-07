Обочину у Красноярского тракта укрепили щебнем
Общество  •   7 августа 2017, 10:51, последнее обновление 7 августа 2017, 10:58  •  печать

Обочину у Красноярского тракта укрепили щебнем

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На Красноярском тракте завершено укрепление обочин.

В рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" вдоль отремонтированного в этом году участка Красноярского тракта от путепровода по улице Заозёрной до выезда из города завершено укрепление обочин с помощью щебня.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства администрации Омска, необходимые работы на площади почти 36 000 квадратных метров выполнены подрядной организацией  ООО "СтройСервис". Данный участок Красноярского тракта вошёл в перечень из 31 первоочередного дорожного объекта, которые была приведены в нормативное состояние до Дня города.

Теги  •  #Красноярский тракт #обочина #ремонт

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