Обочину у Красноярского тракта укрепили щебнем

В рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги" вдоль отремонтированного в этом году участка Красноярского тракта от путепровода по улице Заозёрной до выезда из города завершено укрепление обочин с помощью щебня.

Как пояснили в департаменте городского хозяйства администрации Омска, необходимые работы на площади почти 36 000 квадратных метров выполнены подрядной организацией ООО "СтройСервис". Данный участок Красноярского тракта вошёл в перечень из 31 первоочередного дорожного объекта, которые была приведены в нормативное состояние до Дня города.