Новые дорожные ограждения появятся на улице Думской и проспекте Маркса

На их установку город планирует потратить один миллион рублей.

Вдоль дорог в центре Омска будет установлено более 600 погонных метров ограждений. По поручению исполняющего обязанности мэра Сергея Фролова на эти цели выделят миллион рублей.

Новые ограждения появятся на улице Думской и проспекте Карла Маркса в тех местах, которые согласованны с государственными контрольно-надзорными органами. Основная цель установки – повышение безопасности дорожного движения.

Подрядная организация для выполнения работ будет определена на конкурсной основе. Завершить установку ограждений необходимо до 1 октября. По информации Управления дорожного хозяйства и благоустройства, которое выступило заказчиком, гарантия на них будет действовать в течение 12 месяцев.