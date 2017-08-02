Новые дорожные ограждения появятся на улице Думской и проспекте Маркса
Общество  •   2 августа 2017, 16:02, последнее обновление 2 августа 2017, 16:20  •  печать

Новые дорожные ограждения появятся на улице Думской и проспекте Маркса

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На их установку город планирует потратить один миллион рублей.

Вдоль дорог в центре Омска будет установлено более 600 погонных метров ограждений. По поручению исполняющего обязанности мэра Сергея Фролова на эти цели выделят миллион рублей.

Новые ограждения появятся на улице Думской и проспекте Карла Маркса в тех местах, которые согласованны с государственными контрольно-надзорными органами. Основная цель установки – повышение безопасности дорожного движения.

Подрядная организация для выполнения работ будет определена на конкурсной основе. Завершить установку ограждений необходимо до 1 октября. По информации Управления дорожного хозяйства и благоустройства, которое выступило заказчиком, гарантия на них будет действовать в течение 12 месяцев.

Теги  •  #дороги #дорожная безопасность #подрядчик

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