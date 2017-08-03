Разметку на омские дороги нанесут ко Дню города

В Омске подрядные организации, завершившие дорожный ремонт на 31 первоочередном объекте улично-дорожной сети города, продолжают нанесение дорожной разметки. Около 2 000 квадратных метров разметки нанесено за минувшие сутки на улицах Заводской, 1-й Заводской, Нефтезаводской и Энтузиастов.

Всего на отремонтированных дорогах появилось уже более 15 000 квадратных метров разметки, что составляет почти 70 % от планового показателя. Соответствующие работы завершены на 22 дорогах. Полностью нанесение разметки должно быть закончено ко Дню города.

- После проверки Ростехнадзора асфальту надо дать минимум 10 дней, чтобы разметка не пожелтела. Но ко Дню города мы на 31 дороге нанесём разметку полностью, - заявил и.о. мэра Омска Сергей Фролов.

По программе "Безопасные и качественные дороги" в Омске предстоит завершить ремонт на проспекте Мира и 3-й Транспортной. Там уже начали фрезеровку дорожного покрытия. Ремонт этих дорог, по словам Фролова, должен завершится к концу августа.