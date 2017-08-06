В Омске двухмесячный младенец пострадал в ДТП в День города 
Происшествия  •   6 августа 2017, 13:06, последнее обновление 6 августа 2017, 14:31  •  печать

В Омске двухмесячный младенец пострадал в ДТП в День города 

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Водитель Jeep выехал на красный свет на перекресток улиц Омской и Шебалдина, где врезался в ВАЗ. Маленький пассажир отечественного авто был доставлен в больницу.

Вчера, 5 августа, во время празднования Дня города в 20:15 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице Шебалдина. Прибывшие на место автоинспекторы установили, что 57-летний водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee ехал по улице Омской в сторону улицы Богдана Хмельницкого.

В районе пересечения с улицей Шебалдина он выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где врезался в автомобиль ВАЗ-2110. В результате ДТП в больницу попал двухмесячный младенец, находившийся в ВАЗе. К счастью, в момент ДТП ребенок находился в детском кресле.

В настоящее время полиция проводит проверку.

Теги  •  #Jeep #ВАЗ #День города #ДТП #ребенок

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