В Омске двухмесячный младенец пострадал в ДТП в День города

Водитель Jeep выехал на красный свет на перекресток улиц Омской и Шебалдина, где врезался в ВАЗ. Маленький пассажир отечественного авто был доставлен в больницу.

Вчера, 5 августа, во время празднования Дня города в 20:15 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице Шебалдина. Прибывшие на место автоинспекторы установили, что 57-летний водитель автомобиля Jeep Grand Cherokee ехал по улице Омской в сторону улицы Богдана Хмельницкого.

В районе пересечения с улицей Шебалдина он выехал на перекресток на красный сигнал светофора, где врезался в автомобиль ВАЗ-2110. В результате ДТП в больницу попал двухмесячный младенец, находившийся в ВАЗе. К счастью, в момент ДТП ребенок находился в детском кресле.

В настоящее время полиция проводит проверку.