В парке имени 300-летия Омска появилась детская площадка

Открытие детской площадки состоится завтра, 6 августа. Она расположилась со стороны бульвара Архитекторов. Игровую зону оснастили и благоустроили прилегающую территорию.

Объект построен на средства Федерации омских профсоюзов. Год назад её силами была заложена Аллея омских профсоюзов с новыми деревьями.