В парке имени 300-летия Омска появилась детская площадка
Общество  •   5 августа 2017, 11:48, последнее обновление 5 августа 2017, 11:55  •  печать

В парке имени 300-летия Омска появилась детская площадка

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Новый игровой комплекс построен на внебюджетные средства.

Открытие детской площадки состоится завтра, 6 августа. Она расположилась со стороны бульвара Архитекторов. Игровую зону оснастили и благоустроили прилегающую территорию.

Объект построен на средства Федерации омских профсоюзов. Год назад её силами была заложена Аллея омских профсоюзов с новыми деревьями. 

Теги  •  #детская площадка #парк 300-летия Омска #профсоюз

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  5 августа 2017, 15:43

Такими площадками надо оборудовать весь город, а не ждать триста лет. Ведь дети это самое главное, что у нас есть, за ними наше будущее.

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Олег Конанов  •  5 августа 2017, 12:53

Давно уже надо было сделать. Для детишек развлечений совсем мало. Теперь хоть поиграть нормально смогут.

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