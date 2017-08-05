В парке имени 300-летия Омска появилась детская площадка

Открытие детской площадки состоится завтра, 6 августа. Она расположилась со стороны бульвара Архитекторов. Игровую зону оснастили и благоустроили прилегающую территорию.
Объект построен на средства Федерации омских профсоюзов. Год назад её силами была заложена Аллея омских профсоюзов с новыми деревьями.
Такими площадками надо оборудовать весь город, а не ждать триста лет. Ведь дети это самое главное, что у нас есть, за ними наше будущее.
Давно уже надо было сделать. Для детишек развлечений совсем мало. Теперь хоть поиграть нормально смогут.