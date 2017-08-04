Омские полицейские обеспокоены количеством омичей, выезжающих на "встречку"
Общество  •   4 августа 2017, 15:24, последнее обновление 4 августа 2017, 15:37  •  печать

Омские полицейские обеспокоены количеством омичей, выезжающих на "встречку"

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В омской автоинспекции подвели итоги по количеству ДТП, связанных с выездом на встречную полосу движения.

В Омской области с начала текущего года на территории региона зарегистрировано 103 ДТП, произошедших по причине выезда транспорта на встречную полосу. В этих авариях погибли 34 человека, 211 - получили травмы различной тяжести. За семь месяцев 2017 года сотрудники ДПС поймали 1252 нарушителя, которые выехали на "встречку". 13 из них были привлечены к ответственности за повторное правонарушение.

"В соответствии с пунктом 9.2 Правил дорожного движения на дорогах с двусторонним движением, имеющих четыре или более полосы, запрещается выезжать для обгона или объезда на полосу, предназначенную для встречного движения, - сообщает пресс-служба УГБДД УМВД России по Омской области. - На таких дорогах повороты налево или развороты могут выполняться на перекрестках и в других местах, где это не запрещено ПДД, знаками и разметкой".

В автоинспекции также напомнили, что за выезд на встречную полосу движения грозит штрафом в размере 5 тыс. руб. или лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение водительские права забираются на год.

Теги  •  #встречка #ГИБДД #ДТП #статистика

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