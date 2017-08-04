19 лесных пожаров в Омской области предотвратили с помощью видеокамер
Общество  •   4 августа 2017, 14:35, последнее обновление 4 августа 2017, 14:53  •  печать

19 лесных пожаров в Омской области предотвратили с помощью видеокамер

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В Омской области благодаря системе мониторинга пожарной обстановки вовремя заметили и потушили 15 возгораний.

В Омской области в мае этого года была запущена новая программа мониторинга пожарной обстановки "Оборонлес". Благодаря ей уже обнаружено и ликвидировано 19 возгораний, которые могли перерасти в лесные пожары.

Контроль за лесопожарной обстановкой осуществляется с помощью 15 камер видеонаблюдения, которые расположены в лесах на вышках сотовой связи на территории региона. Система "Оборонлес" анализирует изображения, полученные с видеокамер и уведомляет о потенциально опасных объектах.

Также программа ведёт непрерывный мониторинг пожарной обстановки на территории Омской области с помощью космических спутников. Отметим, что при обнаружении пожара омичей просят позвонить пожарным или в региональную диспетчерскую службу лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

Теги  •  #видеокамера #лес #пожар

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