Омич не разрешил бывшей жене отвезти дочь в Грецию
Общество  •   4 августа 2017, 11:44, последнее обновление 4 августа 2017, 11:48  •  печать

Омич не разрешил бывшей жене отвезти дочь в Грецию

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После развода мужчина запретил дочери выезжать из страны, поэтому мать девочки обратилась в суд.

После развода между бывшими супругами начался конфликт. Близкие родственники омички живут на Крите, и до развода супруги с дочерью ездили отдыхать в Грецию, пишет "НГС.Омск" со ссылкой на старшего помощника прокурора Центрального округа Елену Беглярову.

Однако после развода омич испугался, что бывшая жена уедет на Крит на ПМЖ и заберёт ребёнка с собой. Поэтому он оформил запрет на выезд за пределы РФ. Мужчина сказал, что предупреждал экс-супругу об этом, но она заявила: узнала об этом только на таможне.

В прошлом году она с дочерью попыталась уехать на отдых, но ей сообщили, что без разрешения отца девочка не сможет покинуть Россию. После этого омичка пошла в суд, потребовав признать запрет незаконным, а также выплатить ей компенсацию морального вреда. Однако 2 августа Центральный районный суд отказал женщине, поскольку запрет на выезд за границу – это законное право родителя.

Теги  •  #аэропорт #Греция #запрет #суд

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Комментарии
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Ирина Новикова  •  4 августа 2017, 12:46

Вполне нормальная реакция любящего отца. Правда ребенка жалко, страдает из-за разногласия родителей.

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