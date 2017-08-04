Омич не разрешил бывшей жене отвезти дочь в Грецию

После развода между бывшими супругами начался конфликт. Близкие родственники омички живут на Крите, и до развода супруги с дочерью ездили отдыхать в Грецию, пишет "НГС.Омск" со ссылкой на старшего помощника прокурора Центрального округа Елену Беглярову.

Однако после развода омич испугался, что бывшая жена уедет на Крит на ПМЖ и заберёт ребёнка с собой. Поэтому он оформил запрет на выезд за пределы РФ. Мужчина сказал, что предупреждал экс-супругу об этом, но она заявила: узнала об этом только на таможне.

В прошлом году она с дочерью попыталась уехать на отдых, но ей сообщили, что без разрешения отца девочка не сможет покинуть Россию. После этого омичка пошла в суд, потребовав признать запрет незаконным, а также выплатить ей компенсацию морального вреда. Однако 2 августа Центральный районный суд отказал женщине, поскольку запрет на выезд за границу – это законное право родителя.