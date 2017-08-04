За 27 тысяч рублей сотрудник омского Россельхознадзора "разрешил" торговать опасной рыбой
Общество  •   4 августа 2017, 14:56, последнее обновление 4 августа 2017, 15:29  •  печать

За 27 тысяч рублей сотрудник омского Россельхознадзора "разрешил" торговать опасной рыбой

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Рыбой без документов предприниматель, сумевший договориться с представителем надзорного ведомства, торговал в несанкционированных местах.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Омской области задержан инспектор одного из подразделений омского Управления Россельхознадзора. Его подозревают в получении взятки. Сегодня, 4 августа, следователь СУ СК России по Омской области возбудил уголовное дело.

Как полагает следствие, инспектор государственного учреждения ежемесячно получал денежные средства от индивидуального предпринимателя за согласие на реализацию рыбной продукции неустановленного происхождения в несанкционированном месте.

- Денежные средства фигуранту передавала продавец, которая действовала в интересах 60-летнего коммерсанта. За незаконные действия 34-летний подозреваемый получил 27 000 руб., - пояснили в Следственном комитете.

Подозреваемый в настоящий момент находится под подпиской о невыезде.

Теги  •  #взятка #Россельхознадзор #уголовное дело

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  4 августа 2017, 15:13

Еще одно классическое подтверждение присутствия коррупции на всех уровнях нашего быта. Как с ней бороться?

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