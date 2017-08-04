Молодые дизайнеры создали цветочную сказку в центре Омска
Общество  •   4 августа 2017, 12:47  •  печать

Молодые дизайнеры создали цветочную сказку в центре Омска

Автор:

Гостей омской "Флоры" ждёт встреча с единорогами и драконами.

Городская выставка зелёного строительства, садоводства и цветоводства "Флора-2017" откроется в Омске 4 августа в 14:00. Главная площадка будет располагаться в Воскресенском и Выставочном скверах. В этом году выставка проводится в Омске уже в 66-й раз и стала для многих омичей одним из символов Дня города.

Свои экспозиции на выставке, темой которой в этом году стали сказки, представят крупнейшие омские предприятия. В их оформлении использовались не только проекты известных дизайнеров. Возможность проявить себя получили и молодые омичи. Например, ежегодный участник выставки - торговый центр МЕГА решил привлечь к оформлению своей площадки студентов Института дизайна и технологий Омского государственного технического университета. Идейным вдохновителем и создателем эскиза площадки была выбрана Надежда Камнева - студентка 3 курса кафедры дизайна, рисунка и живописи ОмГТУ.

На площадке, созданной по эскизам Надежды, посетителей будут ждать несколько уникальных фотозон со сказочными единорогами и драконами. А самые маленькие гости станут участниками весёлой анимационной программы с королём, феей и принцессой.

- Торговый центр МЕГА предложил нам придумать эскизы их площадки на выставке зелёного строительства, которая была бы интересна как детям, так и взрослым. Так и появился совместный проект в тематике скандинавских сказок, который сможет увидеть каждый гость "Флоры", - рассказала "Омск Здесь" Надежда Камнева. - Приятно, что МЕГА обратилась не к известным дизайнерам, а дала шанс талантливым студентам. Для нас это очень важно. Ведь такое сотрудничество помогает развиваться, молодым людям становиться на одну ступень с опытными дизайнерами и воплощать в жизнь проекты, которые будут радовать тысячи омичей. 

Выставка "Флора-2017" будет работать с 4 по 8 августа. Вход свободный.  

Теги  •  #дизайн #МЕГА #флора #цветы

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске 7-летняя школьница выпала из окна второго этажа  •  сегодня, 15:57  •   1
Кино в Омске: экранизация Кинга, смерть в снегах и киднеппинг  •  сегодня, 13:27  •   1  •  
Компанию омского депутата могут обанкротить из-за миллионного долга по коммуналке  •  сегодня, 13:22
Омич с полиэтиленовым пакетом на голове пытался выкрасть кассовый аппарат  •  сегодня, 12:50  •   1
Три четверти НДС от иностранных фирм в Омской области задекларировали агенты Uber  •  сегодня, 12:24
В Омске бухгалтер "Континента" присваивала плату арендаторов  •  сегодня, 10:58
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400