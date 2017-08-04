Молодые дизайнеры создали цветочную сказку в центре Омска

Городская выставка зелёного строительства, садоводства и цветоводства "Флора-2017" откроется в Омске 4 августа в 14:00. Главная площадка будет располагаться в Воскресенском и Выставочном скверах. В этом году выставка проводится в Омске уже в 66-й раз и стала для многих омичей одним из символов Дня города.

Свои экспозиции на выставке, темой которой в этом году стали сказки, представят крупнейшие омские предприятия. В их оформлении использовались не только проекты известных дизайнеров. Возможность проявить себя получили и молодые омичи. Например, ежегодный участник выставки - торговый центр МЕГА решил привлечь к оформлению своей площадки студентов Института дизайна и технологий Омского государственного технического университета. Идейным вдохновителем и создателем эскиза площадки была выбрана Надежда Камнева - студентка 3 курса кафедры дизайна, рисунка и живописи ОмГТУ.

На площадке, созданной по эскизам Надежды, посетителей будут ждать несколько уникальных фотозон со сказочными единорогами и драконами. А самые маленькие гости станут участниками весёлой анимационной программы с королём, феей и принцессой.

- Торговый центр МЕГА предложил нам придумать эскизы их площадки на выставке зелёного строительства, которая была бы интересна как детям, так и взрослым. Так и появился совместный проект в тематике скандинавских сказок, который сможет увидеть каждый гость "Флоры", - рассказала "Омск Здесь" Надежда Камнева. - Приятно, что МЕГА обратилась не к известным дизайнерам, а дала шанс талантливым студентам. Для нас это очень важно. Ведь такое сотрудничество помогает развиваться, молодым людям становиться на одну ступень с опытными дизайнерами и воплощать в жизнь проекты, которые будут радовать тысячи омичей.

Выставка "Флора-2017" будет работать с 4 по 8 августа. Вход свободный.