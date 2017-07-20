Сказки станут основной темой грядущей "Флоры-2017"
Общество  •  20 июля 2017, 10:59, последнее обновление 20 июля 2017, 11:27  •  печать

Сказки станут основной темой грядущей "Флоры-2017"

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Омичи смогут полюбоваться на Жар-птицу, Незнайку, Вовку в Тридевятом царстве, Колобка и Бременских музыкантов.

4 августа в Омске откроется популярная цветочная выставка "Флора-2017", которая продлится до 8 августа включительно. Главной темой праздника станут сказочные персонажи.

На выставке омичи смогут увидеть Жар-птицу, которая станет главной композицией мероприятия. Также в Выставочном и Воскресенском скверах установят Незнайку, Вовку в Тридевятом царстве, Колобка, Бременских музыкантов и других любимых героев.

Отметим, что на сегодняшний день на территории будущей выставки высажено более 300 тыс. цветов. Озеленители надеются, что омичи станут бережно относиться к клумбам и композициям. По словам начальника отдела зелёного строительства департамента городского хозяйства мэрии Оксаны Корниенко, в прошлом году кто-то унёс с выставки лавочку, также выкопали сотни единиц цветочной рассады. Гости праздника ломают композиции, пытаясь на них забраться для более эффектных снимков.

Теги  •  #персонаж #флора #цветы

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