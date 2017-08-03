В Омске готовятся судить Романа Гладкова, обвиняемого в убийстве пропавших девушек
Происшествия  •   3 августа 2017, 15:37, последнее обновление 3 августа 2017, 15:55  •  печать

В Омске готовятся судить Романа Гладкова, обвиняемого в убийстве пропавших девушек

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Как считает следствие, основным мотивом убийства девушек, отмечавших день рождения в баре "Доски", стали деньги.

Следователем СУ СК России по Омской области в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения направлено уголовное дело Романа Гладкова. Напомним, он обвиняется в убийстве двух девушек – посетительниц бара "Доски". Эта история наделала много шума. Началась она с поста в соцсетях о помощи в поисках пропавших 33-летних омичек, которые 1 апреля отмечали день рождения в этом заведении. 2 апреля родственники обратились в полицию.

Спустя сутки выяснилось, что они мертвы. Подозреваемым стал Роман Гладков, с которым убитые решили провести время после того, как покинули бар.

- В компании 30-тилетнего мужчины девушки приехали к нему домой. Завязалась ссора. Обвиняемый заподозрил девушек в хищении денежных средств. В ходе ссоры мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задушил обеих, перевёз их тела на автомобиле в гараж родственника, где закопал, - пояснили в Следственном комитете.

Романа Гладкова будут судить по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Теги  •  #бар #следственный комитет #убийство

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