Омичи передумали покидать город ради работы

В этому году 42 % соискателей из Омска готовы переехать в другой город. Это на 2 % меньше, чем в 2016 году.

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter провёл исследование, какое количество соискателей из Сибири готовы сменить место жительства ради новой работы. Первую строчку рейтинга желающих сменить дислокацию при поиске работы заняли жители Омска. Их количество составляет 42 %. Это на 2 % меньше, чем в прошлом году, когда из города хотели уехать 44 % омичей.

Вторую строчку рейтинга занял Улан-Удэ, где произошло увеличение соискателей (41 %), рассматривающих предложения о работе в других регионах. Третье место занял Томск, из которого готовы переехать 37 % жителей. Последнее место рейтинга занял Красноярск. В нём доля соискателей по сравнению с прошлым годом не изменилась (29 %).