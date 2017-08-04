Омичи смогут уехать в Новосибирск в купейных вагонах за 100 рублей

Через Омск начнут ходить два фирменных поезда, в которых места в купейных вагонах будут стоить всего 100 рублей.

С 3 августа в продажу поступили билеты в купейные вагоны по акции "Открой Россию с РЖД". Об этом сообщается на сайте компании. Всего в акции участвует 21 фирменный поезд, два из которых проходят через Омск: № 55/56Ы сообщением "Красноярск - Москва" и № 87/88Н сообщением "Омск - Новосибирск". Согласно условиям акции, билет можно купить за 100 руб. в купейный вагон поездов, которые будут ходить с 1 по 31 октября. При этом за комплект белья придётся заплатить отдельно 218 руб.

"Количество мест по акции ограничено: по специальной цене в каждом поезде будет продаваться 4 места", - уточнили в компании.

Отметим, что по состоянию на утро 4 августа есть 1 билет в поезд № 88 отправлением 2 октября.