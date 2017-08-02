Из-за ремонта путей изменилось расписание электричек
Общество  •   2 августа 2017, 14:35, последнее обновление 2 августа 2017, 14:44  •  печать

Из-за ремонта путей изменилось расписание электричек

Автор:

Омские пригородные поезда начали ходить по изменённому в связи с ремонтом пути на участке Драгунская - Любинская расписанию.

В связи с ремонтными работами на путях время отправления и прибытия электропоездов скорректировано. Об этом сегодня сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

2 августа электропоезд № 6563 Московка - Называевская будет отправляться со станции Московка по расписанию, а прибывать на станцию Называевская в 10:25 (на 21 минуту позже). С 3 по 8 августа электропоезд № 6563 Московка - Называевская будет прибывать на станцию Называевская в 10:10 - на 6 минут позже.

Со 2 по 8 августа включительно электричка № 6570 Называевская - Омск будет отправляться в 5:48 (на 14 минут раньше) и прибывать в Омск на 11 минут раньше. Электропоезд № 6565 Московка - Драгунская будет прибывать на конечную станцию на 6 минут позже, № 6566 Драгунская - Московка и № 6564 Называевская - Омск - на три минуты. Электричка № 6569 Омск - Называевская будет отправляться в 18:51, на 5 минут раньше, а прибывать на 1 минуту позже.

С 4 по 6 августа электропоезд № 6567 Омск - Называевская будет отправляться в 15:20 вместо 15:30 и прибывать на конечную станцию в 17:58 вместо 18:02. По обратному маршруту электропоезд № 6568 будет отправляться вовремя, но в Омск приезжать с задержкой на 3 минуты - в 21:05. Время отправления и прибытия электрички № 6704 о. п. 2881 км - Входная - Омск сдвинется на три минуты вперёд - на 20:42 и 21:14 соответственно.

Теги  •  #изменение расписания #РЖД #электричка

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Два омича обокрали уличный холодильник с мороженым  •  сегодня, 15:25  •   4
В центре Омска раскопали тысячелетнюю могилу воина  •  сегодня, 13:36  •   2
LIVE: "Город решает: какими будут набережные Омска"  •  сегодня, 13:22  •    •  Live
Активы омского банка "Сириус" уйдут с молотка за 762 миллиона рублей  •  сегодня, 13:03
В Омской области оштрафовали врача за выписку фальшивых больничных  •  сегодня, 12:52  •   2
В Омске Ford Focus попал в ДТП и сбил мотоциклиста  •  сегодня, 12:13
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400