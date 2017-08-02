Из-за ремонта путей изменилось расписание электричек

В связи с ремонтными работами на путях время отправления и прибытия электропоездов скорректировано. Об этом сегодня сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

2 августа электропоезд № 6563 Московка - Называевская будет отправляться со станции Московка по расписанию, а прибывать на станцию Называевская в 10:25 (на 21 минуту позже). С 3 по 8 августа электропоезд № 6563 Московка - Называевская будет прибывать на станцию Называевская в 10:10 - на 6 минут позже.

Со 2 по 8 августа включительно электричка № 6570 Называевская - Омск будет отправляться в 5:48 (на 14 минут раньше) и прибывать в Омск на 11 минут раньше. Электропоезд № 6565 Московка - Драгунская будет прибывать на конечную станцию на 6 минут позже, № 6566 Драгунская - Московка и № 6564 Называевская - Омск - на три минуты. Электричка № 6569 Омск - Называевская будет отправляться в 18:51, на 5 минут раньше, а прибывать на 1 минуту позже.

С 4 по 6 августа электропоезд № 6567 Омск - Называевская будет отправляться в 15:20 вместо 15:30 и прибывать на конечную станцию в 17:58 вместо 18:02. По обратному маршруту электропоезд № 6568 будет отправляться вовремя, но в Омск приезжать с задержкой на 3 минуты - в 21:05. Время отправления и прибытия электрички № 6704 о. п. 2881 км - Входная - Омск сдвинется на три минуты вперёд - на 20:42 и 21:14 соответственно.