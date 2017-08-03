Омске випы не платят за коммуналку по полтора года
Общество  •   3 августа 2017, 16:52, последнее обновление 3 августа 2017, 16:59  •  печать

Омске випы не платят за коммуналку по полтора года

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Только под угрозой огласки такой информации, состоятельные омичи начинают рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями.

Долг потребителей перед ресурсоснабжающими организациями превысил два миллиарда рублей. К примеру, "Теплоэнергосбыту" омичи задолжали 2,51 млрд руб., "ОмскВодоканалу" - 802 млн руб., Фонду капремонта – 207 млн руб. Как сообщает "Вечерний Омск", эти цифры были озвучены в ходе сегодняшней пресс-конференции с представителями ресурсоснабжающих компаний.

- На долю населения приходится 75 % общей суммы, это порядка 1,5 млрд руб., - уточнил заместитель директора "Теплоэнергосбыта" Константин Винокуров. – Более 500 омичей имеют задолженность свыше ста тысяч рублей. Кто-то объясняет долги финансовыми проблемами, кто-то из-за занятости оплачивает квитанции раз в полгода. Есть очень состоятельные должники, которые не платят по году-полтора. Так называемые VIP-должники.

VIP-должников оплачивать счета заставляют только под угрозой публичной огласки этого факта. Кого не приходиться заставлять платить по счетам, так это пенсионеров. Именно они входят в категорию самых добросовестных плательщиков.

Теги  •  #коммуналка #отопление #пенсионер

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Комментарии
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Роман Орехов  •  3 августа 2017, 17:03

Нормальная для сегодняшнего дня ситуация, кто живет на пенсию и у кого денег всегда не хватает, тот платит во время, а тот кто не платит коммуналку, с деньгами всегда, социальная справедливость....

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