Омске випы не платят за коммуналку по полтора года

Только под угрозой огласки такой информации, состоятельные омичи начинают рассчитываться с ресурсоснабжающими организациями.

Долг потребителей перед ресурсоснабжающими организациями превысил два миллиарда рублей. К примеру, "Теплоэнергосбыту" омичи задолжали 2,51 млрд руб., "ОмскВодоканалу" - 802 млн руб., Фонду капремонта – 207 млн руб. Как сообщает "Вечерний Омск", эти цифры были озвучены в ходе сегодняшней пресс-конференции с представителями ресурсоснабжающих компаний.

- На долю населения приходится 75 % общей суммы, это порядка 1,5 млрд руб., - уточнил заместитель директора "Теплоэнергосбыта" Константин Винокуров. – Более 500 омичей имеют задолженность свыше ста тысяч рублей. Кто-то объясняет долги финансовыми проблемами, кто-то из-за занятости оплачивает квитанции раз в полгода. Есть очень состоятельные должники, которые не платят по году-полтора. Так называемые VIP-должники.

VIP-должников оплачивать счета заставляют только под угрозой публичной огласки этого факта. Кого не приходиться заставлять платить по счетам, так это пенсионеров. Именно они входят в категорию самых добросовестных плательщиков.