Омская элита задолжала за горячую воду почти 15 млн руб.

Сегодня, 31 мая, специалисты АО "Омск РТС" провели рейд по отключению от горячего водоснабжения жителей элитного микрорайона "Старгород", задолжавших за коммунальные блага немалые суммы. Общая задолженность потребителей этого микрорайона перед ресурсной организаций составила 13,97 млн руб.

Любопытно, что среди злостных неплательщиков находятся известные в Омске люди – предприниматели и даже депутаты регионального парламента, имеющие в собственности 10 квартир. К примеру, долг одного из бизнесменов, являющегося депутатом Законодательного собрания, превысил 740 тыс. руб. Семья второго предпринимателя (квартиры оформлены на двух собственников) задолжала 1,8 млн руб.

- Рейды по ограничению горячего водоснабжения остаются для нас самой действенной мерой воздействия на должников, - говорит начальник управления продаж тепловой энергии населению СП "Теплоэнергосбыт" АО "Омск РТС" Светлана Барсукова. - По результатам проведённой предупредительной работы перед рейдом собственники 25 квартир оплатили долги на сумму 381,8 тыс. руб., из них по 16 квартирам долги погашены полностью. С начала года специалисты компании отключили горячее водоснабжение в 462 квартирах с общей задолженностью 17,56 млн руб.

Общая дебиторская задолженность населения за тепловую энергию перед АО "Омск РТС" на 1 мая 2017 года составила 1,6 млрд руб.