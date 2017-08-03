В Омске начался ремонт 3-й Транспортной
Общество  •   3 августа 2017, 09:36, последнее обновление 3 августа 2017, 10:13  •  печать

В Омске начался ремонт 3-й Транспортной

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Дорожники преступили к фрезерованию, после чего проведут укладку асфальтобетонного покрытия в два слоя.

Подрядчик - ООО "Дорстрой" приступил к ремонту ул. 3-я Транспортная на участке между ул. Панфилова и 1-я Индустриальная. Как пояснили в департаменте городского хозяйства, на первом этапе дорожники выполнят фрезерование деформированного дорожного полотна, а затем проведут укладку нового асфальтобетонного покрытия в два слоя. После будет нанесена дорожная разметка.

В целом ремонтные работы стоимостью около 18,8 млн руб. на этом объекте должны быть завершены к 1 сентября. Гарантийный срок составит четыре года, в течение которых возможные выявленные дефекты будут устраняться за счёт подрядчика.

Теги  •  #департамент городского хозяйства #дороги #ремонт

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