Омскую крепость откроют ко Дню города частично
Культура  •   1 августа 2017, 17:13, последнее обновление 1 августа 2017, 17:21  •  печать

Омскую крепость откроют ко Дню города частично

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Несмотря на то, что здание Омской крепости сдадут в эксплуатацию только через две недели, в День города здесь пройдут основные праздничные мероприятия.

В эти выходные Омск отметит свою 301-ую годовщину. Праздничные мероприятия будут идти в течение трёх дней - с 4 по 6 августа. Состоятся уже ставшие традиционными выставка "Флора", фестивали "Яблочный спас" и "Щит Сибири", конкурс "Рембат", а также впервые проводимые в Омске фестиваль керамики и обжиг глиняной двухметровой скульптуры - символа города.

Центральной площадкой для празднования 301-го дня рождения Омска станет отреставрированный исторический комплекс "Омская крепость". Праздничная программа "Омская крепость - сердце Омска" начнётся в 12:00. В течение всего дня здесь будут выступать творческие коллективы, а в 22 часа омичей и гостей города приглашают на салют. Однако погулять в этот день удастся только по площади, так как сами здания ещё не введены в эксплуатацию. 

- Срок окончания реконструкции зданий Омской крепости - 15 августа. Следовательно, зайти в эти здания ранее установленного срока мы не имеем право. До 15 августа будет работать только территория Омской крепости, а после подписания положительного заключения здания начнут жить своей жизнью и наполняться содержанием. Но решения о том, что и где будет размещено, уже приняты, - сообщил заместитель мэра Омска Ирина Касьянова.

Напомним, реконструкция Омской крепости велась на протяжении нескольких лет. Изначально планировалось сдать исторический комплекс к 300-летнему юбилею Омска, однако выделенные федеральным Минкультом средства не были вовремя освоены.

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