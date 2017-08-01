Омскую крепость откроют ко Дню города частично

Несмотря на то, что здание Омской крепости сдадут в эксплуатацию только через две недели, в День города здесь пройдут основные праздничные мероприятия.

В эти выходные Омск отметит свою 301-ую годовщину. Праздничные мероприятия будут идти в течение трёх дней - с 4 по 6 августа. Состоятся уже ставшие традиционными выставка "Флора", фестивали "Яблочный спас" и "Щит Сибири", конкурс "Рембат", а также впервые проводимые в Омске фестиваль керамики и обжиг глиняной двухметровой скульптуры - символа города.

Центральной площадкой для празднования 301-го дня рождения Омска станет отреставрированный исторический комплекс "Омская крепость". Праздничная программа "Омская крепость - сердце Омска" начнётся в 12:00. В течение всего дня здесь будут выступать творческие коллективы, а в 22 часа омичей и гостей города приглашают на салют. Однако погулять в этот день удастся только по площади, так как сами здания ещё не введены в эксплуатацию.

- Срок окончания реконструкции зданий Омской крепости - 15 августа. Следовательно, зайти в эти здания ранее установленного срока мы не имеем право. До 15 августа будет работать только территория Омской крепости, а после подписания положительного заключения здания начнут жить своей жизнью и наполняться содержанием. Но решения о том, что и где будет размещено, уже приняты, - сообщил заместитель мэра Омска Ирина Касьянова.

Напомним, реконструкция Омской крепости велась на протяжении нескольких лет. Изначально планировалось сдать исторический комплекс к 300-летнему юбилею Омска, однако выделенные федеральным Минкультом средства не были вовремя освоены.