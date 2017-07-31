Сибирская пустыня
и озеро соли
и озеро соли
Едем на выходные на Эбейты
Екатерина Криль
Партнёрский материал. Что это такое?
Каждое лето жители городов задаются вопросом - куда поехать отдыхать? Если не ограничивать свой выбор пляжным лежаком, то можно найти множество интересных альтернатив. Редакция "Омск Здесь" вместе с центром развития туризма "Увлечен и Я" выбрала несколько маршрутов по Омской области и отправила по ним своего корреспондента, чтобы доказать, что внутренний туризм - это совсем не скучно.
Географическое положение Омской области таково, что регион находится сразу в трёх зонах - тайга, лесостепь и степь. Однако есть одно место, где микроклимат разительно отличается. Это горько-солёное озеро Эбейты, окрестности которого типичны для полупустыни. И это, пожалуй, самое экзотическое место в регионе, куда возят туристические группы.
Озеро является природным памятником. Расположено оно на юго-западе региона, на стыке Москаленского, Полтавского и Исилькульского районов. Путь неблизкий, поэтому выезд назначен на раннее субботнее утро. До Исилькуля дорога хорошая, после - похуже. К полудню автобус добирается до пункта назначения. Туристов привозят к наиболее живописному – южному берегу Эбейты.
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Подъезжать к озеру ближе чем на четыре километра не рекомендуется. Транспорт легко застревает в глинистой почве, а ждать помощи придётся долго. Поэтому группа после небольшого привала и перекуса отправляется в пешую экскурсию, разглядывая по пути необычную растительность и ландшафты, будто списанные с планет из фантастических романов. Солёная почва рождает скудную флору, однако увидеть её можно лишь в таких местах. На зелёно-жёлтом ковре встречаются лиловые пятна цветов. Чем ближе к озеру, тем чаще встречаются солончаки, поросшие солеросами. Эти травянистые растения к осени приобретают тёмно-красный цвет, придавая земле марсианский ландшафт.
Озеро большое, его размеры достигают 113 квадратных километров. По ощущениям это от горизонта до горизонта. Блестящая гладь отражает пушистые облака, и кажется, что земли нет вообще – только бело-голубая даль. Водоём мелкий, однако в глину можно провалиться по колено. Купаться в привычном смысле слова здесь не получится. Но и едут сюда совсем за другим - за лечебной грязью, запасы которой огромны. Чёрный ил обогащён солями, и намазаться им можно максимум на 20 минут. Дальше стоит полежать в расслабляющей воде (тоже не очень долго). К слову, лечебную грязь можно набрать с собой. Солёность воды в Эбейты аналогична Мёртвому морю, и оздоравливающий эффект такой же. Выйдя на сушу, необходимо смыть слой соли, так что берите на озеро много воды.
Сейчас, в июле, в Эбейты много воды, но в августе её уровень начнёт снижаться и озеро покроется кристаллами соли. В это время оно становится ещё живописнее: поверхность затягивается будто снегом, а солнечные лучи преломляются в солёном "хрустале".
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После возвращения с озера туристы едут к ещё одному памятнику природы - Амринской балке. Это искусственно затопленный лог, созданный для поддержания уровня воды в Эбейты. В балке собираются осадки, и вода при необходимости перекачивается по трубам в солёный водоём. Здесь же стоит искупаться и смыть остатки целебной грязи.
Туристическая инфраструктура на Эбейты находится в зачатке. Информационные таблички укажут вам путь к озеру, однако всё необходимое (перекус, воду, полотенца и проч.) нужно брать с собой. В составе группы поездка будет проще, так как организаторы обеспечивают отдыхающих обедом. Кроме того, важно помнить, что тур рассчитан на детей не младше семи лет.
Поездка до Эбейты – это не лёгкий променад. Стоит ли так далеко ехать? Конечно! Зачем? Для того, чтобы удивляться. Удивляться тому, какой своебразной может быть сибирская природа.
Поездка до Эбейты – это не лёгкий променад. Стоит ли так далеко ехать? Конечно! Зачем? Для того, чтобы удивляться. Удивляться тому, какой своебразной может быть сибирская природа.
В течение этого лета наш корреспондент совершит ещё несколько туристических поездок по Омской области. Впечатлениями о сплаве по Оми и поездке в дендропарк имени Комиссарова мы уже делились ранее. Читайте "Омск Здесь" и путешествуйте!