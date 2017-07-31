Озеро большое, его размеры достигают 113 квадратных километров. По ощущениям это от горизонта до горизонта. Блестящая гладь отражает пушистые облака, и кажется, что земли нет вообще – только бело-голубая даль. Водоём мелкий, однако в глину можно провалиться по колено. Купаться в привычном смысле слова здесь не получится. Но и едут сюда совсем за другим - за лечебной грязью, запасы которой огромны. Чёрный ил обогащён солями, и намазаться им можно максимум на 20 минут. Дальше стоит полежать в расслабляющей воде (тоже не очень долго). К слову, лечебную грязь можно набрать с собой. Солёность воды в Эбейты аналогична Мёртвому морю, и оздоравливающий эффект такой же. Выйдя на сушу, необходимо смыть слой соли, так что берите на озеро много воды.

