Омичей позвали на праздничный пикник в парк 300-летия города
Культура  •   2 августа 2017, 10:51, последнее обновление 2 августа 2017, 11:05  •  печать

Омичей позвали на праздничный пикник в парк 300-летия города

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Омичи нарисуют "Парк будущего", посетят мастер-классы известных стилистов и отведают национальной кухни на городском пикнике.

6 августа в 13:00 в парке 300-летия Омска пройдёт городской праздник в формате пикника "Омск - город талантов". По словам директора департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта Михаила Расина, в мэрии решили предложить омичам свой вариант городского пикника и познакомить их с парком 300-летия Омска, тем самым показать ещё одно место отдыха.

Во время пикника состоится масштабный урок живописи, где омичи создадут картину "Парк будущего". Также гости праздника посетят мастер-классы ведущих омских стилистов и визажистов, увидят тату-шедевры и арт-перформанс. Омские фотографы и фотостудии предоставят площадки для фотосессий.

Национальные объединения города научат омичей изготавливать предметы национальной культуры и блюда национальной кухни, а также покажут костюмы и выступления творческих коллективов. Отметим, что также на сцене выступят воспитанники спортивных и танцевальных школ города, известных и начинающих вокалистов.

Теги  •  #парк 300-летия Омска #пикник #праздник

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