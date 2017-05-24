Каждый десятый клещ, кусающий омичей, переносит болезни
Общество  •  24 мая 2017, 15:27, последнее обновление 24 мая 2017, 15:59  •  печать

Каждый десятый клещ, кусающий омичей, переносит болезни

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Число жителей Омской области, обратившихся к врачам после укуса клеща, приближается к полутора тысячам.

По последним данным омского Роспотребнадзора, с начала сезона присасывание клещей зафиксировано у 1324 человек, в том числе 457 детей. Это значительно меньше, чем год назад, когда укушенных к концу мая было 1877 человек. Непосредственно в Омске укус клеща испытали 487 человек, в том числе 128 детей.

Больных инфекциями, передающихся клещами, не зарегистрировано. Самих же паукообразных после снятия с человека проверяют на заражённость вирусом клещевого энцефалита и боррелиями. По состоянию на 19 мая в лабораториях исследовано 958 клещей. Энцефалит обнаружен в 1,56 % случаях, боррелии (переносчики боррелиоза) - 7,2 %, эрлихии - 1,6 %, анаплазмы - 0,2 %.

Специалисты напоминают, что основным средством специфической профилактики клещевого вирусного энцефалита служит вакцинация. Непривитым омичам следует надевать закрытую одежду при походах в парк или выездах на природу.

Теги  •  #клещ #Роспотребнадзор #энцефалит

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Комментарии
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Александр Божежар  •  24 мая 2017, 15:36

Уже и не выйти на прогулку в парк без осмотра себя и одежды, думаю вопрос вакцинации нужно донести правильно.

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