Осторожно, клещ! Советы для омичей по борьбе с кровожадными паукообразными

Где прививка от энцефалита стоит дешевле всего, куда относить клеща на анализ, в каком округе города паукообразные проявляют наибольшую активность и чем может помочь неспецифическая профилактика - в материале "Омск Здесь".

За пять месяцев текущего года клещи покусали 1324 жителя Омской области. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество нападений паукообразных уменьшилось более чем на полтысячи. Но расслабляться не стоит, поскольку специалисты Роспотребнадзора в ходе лабораторных исследований уже обнаруживают вирус энцефалита в поступающих на анализ клещах.

В Омске от укусов клещей пострадали уже сотни человек. По данным пресс-службы омского Роспотребнадзора, в 94 случаях специалистам не удалось установить даже место укуса. При этом, к счастью, пока никто из пострадавших омичей вирусом энцефалита не заразился.

Чаще всего кровожадные паукообразные нападают на жителей Кировского административного округа. Здесь с начала года с жалобами на укус обратились уже 73 человека. На втором месте по клещевой активности находится Ленинский административный округ, где число пострадавших составляет 37 человек. На одного укушенного меньше зарегистрировано в Центральном административном округе, и на восемь - в Октябрьском. Меньше всего клещи, если верить статистике, проявляют активность в Советском округе, где с жалобой на укус паукообразного обратились 13 омичей.

Специалисты говорят, что самая действенная превентивная мера - прививка от клещевого энцефалита. На территории города есть несколько организаций, которым разрешено вводить в организм человека препарат, способствующий выработке иммунитета. Правда, в 2017 году они ставят прививки лишь отечественного производства, зарубежные на реализацию не поступили. "Омск Здесь" узнал, в какой организации прививка для взрослых и детей стоит дешевле всего.