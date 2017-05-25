Осторожно, клещ! Советы для омичей по борьбе с кровожадными паукообразными

За пять месяцев текущего года клещи покусали 1324 жителя Омской области. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество нападений паукообразных уменьшилось более чем на полтысячи. Но расслабляться не стоит, поскольку специалисты Роспотребнадзора в ходе лабораторных исследований уже обнаруживают вирус энцефалита в поступающих на анализ клещах.
В Омске от укусов клещей пострадали уже сотни человек. По данным пресс-службы омского Роспотребнадзора, в 94 случаях специалистам не удалось установить даже место укуса. При этом, к счастью, пока никто из пострадавших омичей вирусом энцефалита не заразился.
Чаще всего кровожадные паукообразные нападают на жителей Кировского административного округа. Здесь с начала года с жалобами на укус обратились уже 73 человека. На втором месте по клещевой активности находится Ленинский административный округ, где число пострадавших составляет 37 человек. На одного укушенного меньше зарегистрировано в Центральном административном округе, и на восемь - в Октябрьском. Меньше всего клещи, если верить статистике, проявляют активность в Советском округе, где с жалобой на укус паукообразного обратились 13 омичей.
Специалисты говорят, что самая действенная превентивная мера - прививка от клещевого энцефалита. На территории города есть несколько организаций, которым разрешено вводить в организм человека препарат, способствующий выработке иммунитета. Правда, в 2017 году они ставят прививки лишь отечественного производства, зарубежные на реализацию не поступили. "Омск Здесь" узнал, в какой организации прививка для взрослых и детей стоит дешевле всего.
Также в областном Минздраве омичам рекомендуют не забывать о неспецифической профилактике. При выезде на природу необходимо выбрать одежду, которая позволит защитить тело от клещей, не садиться и не ложиться на траву, привал устраивать лишь в местах без растительности, осматривать друг друга каждые несколько часов и пользоваться репеллентами. О последних стоит рассказать отдельно. Сейчас на рынке существует масса препаратов, которые помогают людям избавиться и защититься от вредителей. Так как у паукообразных неплохо развито обоняние, они стараются держаться подальше от тех резких запахов, которые им неприятны. Репелленты считаются безопасными (в отличие от акарицидов), но при этом обладают некоторыми недостатками:
1. Быстро смываются с кожи. Даже небольшой дождь способен полностью снять с человека репеллентную "броню".
2. Быстро выдыхаются, поэтому их необходимо обновлять каждые четыре часа.
3. Не дают стопроцентной гарантии защиты от клещей.
Купить эти средства защиты в Омске сегодня можно по цене от 70 до 520 руб. При этом пока непонятно, чем вызван такой разброс цен. Одни специалисты говорят, что дорогие средства держатся дольше, соответственно, необходимость пользоваться ими часто отпадает, другие, что высокая стоимость - лишь плата за бренд.
Если же, несмотря на все принятые меры, клещу удалось пробраться на тело и укусить, то необходимо срочно обратиться к врачу. Вытаскивать паукообразное самостоятельно специалисты не рекомендуют. Конечно, в аптеках сейчас продаются специальные пинцеты, которые позволяют извлекать клеща самостоятельно, но всё же самое лучше решение - это немедленное обращение в медицинское учреждение. На территории Омской области расположены травматологические пункты, которые принимают людей с жалобами на укус клеща. В муниципальных образованиях такие пункты находятся при центральных районных больницах. В Омске с жалобой на укус клеща можно обратиться в следующие медучреждения:
- Городская поликлиника № 1;
- Больница скорой помощи № 2;
- Городская больница № 3;
- Поликлиника № 6 (с 8:00 до 20:00)
- Медсанчасть № 4 в Ленинском округе (с 8:00 до 20:00).
Если клещ укусил ребёнка, то его можно будет отвести в детскую больницу № 3 (круглосуточно), детскую больницу № 8 (с 8:00 до 19:30) или детскую поликлинику № 2 (с 8:00 до 20:00).
В случае, если клещ был удалён с тела самостоятельно (случайно или намеренно), пострадавшему всё равно необходимо прийти на приём к врачу. Самого клеща следует положить в баночку с влажной ваткой или марлей и в течение трёх дней отнести на лабораторный анализ. В случае положительного результата на энцефалит иммуноглобулин будет введён бесплатно в травмпункте города и области по месту жительства, но за исследование самого клеща омичам необходимо будет заплатить. Как сообщили "Омск Здесь" в ФБУН "Омский НИИ природноочаговых инфекций" Роспотребнадзора, стоимость исследования на антиген вируса клещевого энцефалита иммуноферментным анализом составляет 350 руб., методом полимеразной цепной реакции - 1000 руб. Также исследование клещей проводит ещё одно учреждение - ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии".
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