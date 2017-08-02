Свиную чуму ликвидировали в посёлке Омского района

На сегодняшний день в двух населённых пунктах региона снят карантин по АЧС.

В Главном управлении ветеринарии Омской области сообщили о подписании губернатором указа об отмене ограничительных мероприятий в посёлке Ачаирский Омского района. Карантин отменён в связи с ликвидацией двух очагов африканской чумы свиней (АЧС).

Ряд ограничений будет действовать до 30 января 2018 года. Фермерам по-прежнему запрещён вывоз свиней и свежего мяса, продажа животных и их покупка у населения в границах первой и второй угрожаемых зон - территорий, где был зафиксирован падёж свиней от АЧС, и ряд прилегающих районов.

Добавим, что ранее карантин был снят в посёлке Верблюжье Саргатского района, откуда вирус распространился по области. При этом накануне чуму зафиксировали в пятом районе - Горьковском.