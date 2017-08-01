Африканскую чуму свиней обнаружили в ещё одном районе Омской области
Общество  •   1 августа 2017, 10:42, последнее обновление 1 августа 2017, 12:58  •  печать

Африканскую чуму свиней обнаружили в ещё одном районе Омской области

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Вирус зафиксирован на территории Горьковского района.

В областном правительстве состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Там было объявлено, что африканскую чуму свиней зарегистрировали уже в пятом районе - Горьковском. Ранее вирус был зарегистрирован на подворьях Саргатского, Любинского, Омского и Таврического районов.

На всех перечисленных территориях выставлены охранно-карантинные посты с круглосуточным дежурством и оборудованы дезинфицирующие барьеры. Также работают команды, изымающие свиней с подворий, находящихся в эпизоотических очагах. На данный момент предварительный размер компенсации за отчуждение животных определён в размере 133 рубля за 1 кг живого веса и 186 рублей за 1 кг убойного веса свиней. Средства выделяются из резервного фонда правительства Омской области. Компенсацию получат все пострадавшие сельчане, кроме одного - КФХ "Фиксель", откуда АЧС начала распространяться по региону. Фермер будет наказан за сокрытие факта падежа свиней.

Теги  •  #правительство #чума

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Комментарии
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Альберт Сидоркин  •  1 августа 2017, 12:05

Ждём подорожания свинины на рынках области. Вакцину пора бы уже какую-нибудь придумать, чтобы не забивать поголовно всю скотину.

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