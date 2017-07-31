Африканская чума свиней добралась до Омска

На территории Омской области выявлены новые очаги африканской чумы свиней (АЧС) в личных подсобных хозяйствах села Нижнеиртышское и деревне Калачёвка Саргатского муниципального района. В одном километре западнее села Верблюжье, где впервые в регионе была зафиксирована вспышка АЧС, введён карантин. Кроме того, новые очаги зарегистрированы в дачном посёлке Чернолучинский Омского района и микрорайоне "Крутая Горка", который относится к Октябрьскому административному округу Омска.

По-прежнему карантин действует в д. Солоновка, с. Луговое Таврического района; с. Новоархангелка, с. Увало-Ядрино, д. Быструха Любинского района; с. Ачаир, п. Ачаирский, Ачаирского сельского поселения, Комсомольское сельское поселение, д. Нижняя Ильинка, с. Красноярка, Красноярского и Новотроицкого сельских поселений. Добавим также, что на территории региона действует режим ЧС. Первая вспышка АЧС зафиксирована 13 июля в Саргатском районе. Далее опасный вирус начал распространятся по территории других районов. От омской свинины из-за угрозы заражения уже отказались в Казахстане и Белоруссии.