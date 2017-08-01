В Омской области установится 30-градусная жара
Общество  •   1 августа 2017, 17:08, последнее обновление 1 августа 2017, 17:11  •  печать

В Омской области установится 30-градусная жара

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Жителей региона ожидают несколько жарких дней.

По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 2 августа, дневная температура воздуха достигнет +26...+31°C. В четверг и пятницу столбик термометра поднимется ещё на один-два градуса выше этих значений.

При этом синоптики не исключают в ближайшие дни уже изрядно надоевшие омичам дожди, грозы, град и порывистый ветер.

Добавим, к выходным, когда будет праздноваться День города, в Омске ожидается понижение температуры воздуха, выпадут небольшие осадки.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #погода

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  1 августа 2017, 18:03

Многих жителей города, и региона эта новость и погода порадует. Но и для многих, особенно сердечников, и гипертоников, есть опасность.

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