В Омской области установится 30-градусная жара

По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра, 2 августа, дневная температура воздуха достигнет +26...+31°C. В четверг и пятницу столбик термометра поднимется ещё на один-два градуса выше этих значений.

При этом синоптики не исключают в ближайшие дни уже изрядно надоевшие омичам дожди, грозы, град и порывистый ветер.

Добавим, к выходным, когда будет праздноваться День города, в Омске ожидается понижение температуры воздуха, выпадут небольшие осадки.