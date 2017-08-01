Звездопад Персеиды и лунное затмение: когда смотреть в Омске

Летом в небе можно наблюдать множество ярких астрономических явлений. Не станет исключением и август. Мы пообщались с руководителем Омского планетария Владимиром Крупко и узнали, свидетелями каких астрономических событий станут омичи.

7 августа с 20:22 до 22:20 (по московскому времени) произойдёт частичное затмение Луны. "Будет закрыта не вся Луна, а примерно четверть, но у нас в Омске будет хорошо видно", - рассказал Владимир Крупко.

Традиционно в августе можно наблюдать самый популярный звездопад - метеорный поток Персеиды. Он вызван прохождением Земли через пылевой хвост кометы Свифта-Таттла. Мелкие частицы пыли летят на огромной скорости и сгорают в атмосфере нашей планеты. Именно эти вспышки и полосы многие называют "звёздным дождём", хотя это не совсем корректно с научной точки зрения. Этот метеорный поток известен человечеству около 2000 лет, и в этом году у вас есть хороший шанс приобщиться к астрономической традиции и посчитать падающие "звёзды". Пик активности метеорного потока придётся на 12 и 13 августа, а продолжаться он будет до 24 августа.

Это стандартный поток. В этом году поток не самый большой, но он всегда активный, и длинные и яркие метеоры хорошо заметны. Обычно их бывает около 100 в час. Но наблюдать, конечно, лучше за городом, - советует Владимир Крупко.

Метеорный поток Персеиды в 2016 году

21 августа 2017 года произойдёт полное затмение Солнца, но омичей это явление не коснётся: его можно будет наблюдать в основном в Северной Америке. Зато это лето уже порадовало омичей очень редким атмосферным явлением - "серебристыми" облаками. Не исключено, что их можно будет увидеть и в августе.