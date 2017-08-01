Звездопад Персеиды и лунное затмение: когда смотреть в Омске
Общество  •   1 августа 2017, 16:09, последнее обновление 1 августа 2017, 16:11  •  печать

Звездопад Персеиды и лунное затмение: когда смотреть в Омске

Автор:

В августе омичи станут свидетелями ярких астрономических событий. 

Летом в небе можно наблюдать множество ярких астрономических явлений. Не станет исключением и август. Мы пообщались с руководителем Омского планетария Владимиром Крупко и узнали, свидетелями каких астрономических событий станут омичи.

7 августа с 20:22 до 22:20 (по московскому времени) произойдёт частичное затмение Луны. "Будет закрыта не вся Луна, а примерно четверть, но у нас в Омске будет хорошо видно", - рассказал Владимир Крупко.

Традиционно в августе можно наблюдать самый популярный звездопад - метеорный поток Персеиды. Он вызван прохождением Земли через пылевой хвост кометы Свифта-Таттла. Мелкие частицы пыли летят на огромной скорости и сгорают в атмосфере нашей планеты. Именно эти вспышки и полосы многие называют "звёздным дождём", хотя это не совсем корректно с научной точки зрения. Этот метеорный поток известен человечеству около 2000 лет, и в этом году у вас есть хороший шанс приобщиться к астрономической традиции и посчитать падающие "звёзды". Пик активности метеорного потока придётся на 12 и 13 августа, а продолжаться он будет до 24 августа. 

Это стандартный поток. В этом году поток не самый большой, но он всегда активный, и длинные и яркие метеоры хорошо заметны. Обычно их бывает около 100 в час. Но наблюдать, конечно, лучше за городом, - советует Владимир Крупко. 

Метеорный поток Персеиды в 2016 году

21 августа 2017 года произойдёт полное затмение Солнца, но омичей это явление не коснётся: его можно будет наблюдать в основном в Северной Америке. Зато это лето уже порадовало омичей очень редким атмосферным явлением - "серебристыми" облаками. Не исключено, что их можно будет увидеть и в августе.

 

 

Теги  •  #астрономия #видео #Владимир Крупко #звёздный дождь #Луна #метеоритный поток

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омич отстреливался от пришедших с проверкой полицейских  •  сегодня, 17:16
Омскую крепость откроют ко Дню города частично  •  сегодня, 17:13
В Омске проспект Маркса оказался перекрыт из-за ДТП  •  сегодня, 16:53
Омский школьник скрывался от полиции на авто без номеров  •  сегодня, 16:25  •   2
Сергей Фролов не займёт кресло мэра  •  сегодня, 16:12
В Омске будут судить директора компании, не заплатившую государству 24 млн рублей  •  сегодня, 15:14
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400