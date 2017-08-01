Омские школьники получают переломы в лагерях из-за своей активности

Промежуточные итоги летней оздоровительной кампании подвели сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Подготовка к летнему сезону начинается ещё зимой. Составляются реестр лагерей и памятки для информирования родителей, специалисты разрабатывают сбалансированное меню, набирается медицинский персонал, стартует вакцинация детей. Летом в Чернолученско-Красноярской зоне, где сконцентрированы большинство загородных лагерей, круглосуточно дежурят педиатры и травматологи.

В текущем сезоне в оздоровительных лагерях заболели 188 детей, из них 31 ребёнок был госпитализирован. Домой по болезни уехали 145 несовершеннолетних, при этом половина из них вернулись на отдых после лечения. Тяжёлые травмы в лагерях практически не случаются.

- Зафиксированы два случая черепно-мозговых травм, 21 случай переломов различной локализации. По всем случаям детского травматизма мы проводим расследования, и ни в одном случае не установлено получение травмы вследствие плохой подготовки лагеря. В основном это поведенческие особенности детей. Также был один случай анафилактической реакции и один случай тяжёлого течения бронхиальной астмы, но всё закончилось хорошо, - прокомментировала замминистра здравоохранения Омской области Ольга Богданова.

Ольга Богданова

Что касается детей, оставшихся на лето в городе, то травматизм среди них в основном связан с недостаточным родительским контролем. Так, с приходом лета учащаются случаи выпадения маленьких детей из окон и несчастные случаи на воде. "Хочется предупредить - летний период не пройден, впереди жаркая погода, и дети будут гулять, останутся без контроля. Поэтому нужно усилить контроль за ними", - отметила Юлия Кулагина, замначальника отдела организационной деятельности по делам несовершеннолетних УОДУУП и ПДН УМВД России по Омской области.

Юлия Кулагина

Фото: Илья Петров