Сельским школам Омской области подарят 43 автобуса
Общество  •   1 августа 2017, 13:34, последнее обновление 1 августа 2017, 13:37  •  печать

Сельским школам Омской области подарят 43 автобуса

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Облправительство заключило контракт на поставку новых автобусов для нужд министерства образования. 

В новом учебном году учеников сельских школ будут развозить новые автобусы. Как сообщили в пресс-службе областного министерства образования, техника начнёт поступать в ближайшее время. Поставщик обязался пригнать все купленные автобусы в Омскую область до конца августа. 

- В каждый сельский муниципалитет направят по одному автобусу, ещё 11 распределят на специальной комиссии среди наиболее нуждающихся территорий, - рассказали в пресс-службе областного Минобра. - Торжественная церемония вручения ключей от новых автобусов пройдёт непосредственно перед началом нового учебного года в Омске.

На покупку новой техники для школ из областного бюджета было выделено 75 млн руб.

 

Теги  •  #автобус #образование #школа

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