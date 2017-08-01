Сельским школам Омской области подарят 43 автобуса

В новом учебном году учеников сельских школ будут развозить новые автобусы. Как сообщили в пресс-службе областного министерства образования, техника начнёт поступать в ближайшее время. Поставщик обязался пригнать все купленные автобусы в Омскую область до конца августа.

- В каждый сельский муниципалитет направят по одному автобусу, ещё 11 распределят на специальной комиссии среди наиболее нуждающихся территорий, - рассказали в пресс-службе областного Минобра. - Торжественная церемония вручения ключей от новых автобусов пройдёт непосредственно перед началом нового учебного года в Омске.

На покупку новой техники для школ из областного бюджета было выделено 75 млн руб.