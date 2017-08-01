Родители нарушают порядки, навещая своих детей в омских лагерях
Общество  •   1 августа 2017, 13:25, последнее обновление 1 августа 2017, 13:29  •  печать

Родители нарушают порядки, навещая своих детей в омских лагерях

Автор:

Омичи, приезжая в оздоровительные лагеря на родительский день, пытаются накормить детей "запрещёнными" продуктами. Тем самым они сами провоцируют вспышки инфекций.

Промежуточные итоги летней оздоровительной кампании подвели сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Всего в регионе действуют 590 организаций, занимающихся детских отдыхом.

- В течение летнего сезона прокуратура проводит проверку каждого лагеря минимум по одному разу, - сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи областной прокуратуры Павел Попов. - С начала летнего оздоровительно сезона прокуроры выявили более 900 нарушений противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, требований к педагогическому составу и др.

Павел Попов​

Как расссказала начальник отдела управления Роспотребнадзора по Омской области Ирина Новикова, претензий к материально-технической базе омских лагерей практически нет. Чаще всего нарекания появляются к работе педагогов и организации питания детей. При этом родители здесь - одни из главных нарушителей.

- Родительские дни пораждают множество проблем. Родители сегодня просто неуправляемы. Чем больше детям запрещают, тем больше продуктов они пытаются привезти. А это ни что иное как нарушение эпидемиологического законодательства и один из факторов эпидемиологического риска, что может привести к заболеваю детей, - акцентировала Ирина Новикова. - Привозят чипсы, недозревшие фрукты, и хотят впихнуть всё это в детей прямо на месте. Либо дети проносят продукты в лагерь. Это выглядит как взятие Бастилии - родителям нужно пройти в лагерь и накормить ребёнка. Но потом дети приходят с жалобами в медпункт.

Ирина Новикова

До конца лета в лагерях пройдёт ещё одна - третья смена. Поэтому контроль надзорных органов продолжается.

Фото: Илья Петров

Теги  •  #детский лагерь #Павел Попов #пресс-центр МКР-Медиа #прокуратура #Роспотребнадзор

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Таис Афинская  •  1 августа 2017, 14:06

Вы что хотите сказать , что родители вредят своим детям? - да, иногда это так. А вообще, чипсы, например, если ребенок их и до лагеря ел постоянно, ничем ему в лагере навредить не смогут. Так что не надо, уважаемые, списывать вспышки инфекций списывать на родителей.

Ответить
Ирина Мельникова  •  1 августа 2017, 13:37

Конечно, давайте всё спихнём на родителей. А не пытались пересмотреть рацион в лагерях, чтобы детям не хотелось есть ничего "запрещенного"?

Ответить
Последние новости
В Омской области во время отдыха с родителями утонул школьник  •  сегодня, 12:50  •   1
Омские каратистки победили на Спартакиаде учащихся России  •  сегодня, 12:20
Омичу, трижды ограбившему офис микрозаймов, дали 7,5 лет колонии  •  сегодня, 10:45  •   1
В Омске неподалеку от офисов крупных компаний рушится асфальт  •  сегодня, 10:17  •   2
Омские автоинспекторы остановили маршрутку с пьяным водителем за рулём  •  вчера, 17:42  •   4
В Омске грабители избили велосипедиста арматурой  •  вчера, 17:02  •   1
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400