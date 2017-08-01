Родители нарушают порядки, навещая своих детей в омских лагерях

Омичи, приезжая в оздоровительные лагеря на родительский день, пытаются накормить детей "запрещёнными" продуктами. Тем самым они сами провоцируют вспышки инфекций.

Промежуточные итоги летней оздоровительной кампании подвели сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Всего в регионе действуют 590 организаций, занимающихся детских отдыхом.

- В течение летнего сезона прокуратура проводит проверку каждого лагеря минимум по одному разу, - сообщил начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодёжи областной прокуратуры Павел Попов. - С начала летнего оздоровительно сезона прокуроры выявили более 900 нарушений противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических норм, требований к педагогическому составу и др.

Павел Попов​

Как расссказала начальник отдела управления Роспотребнадзора по Омской области Ирина Новикова, претензий к материально-технической базе омских лагерей практически нет. Чаще всего нарекания появляются к работе педагогов и организации питания детей. При этом родители здесь - одни из главных нарушителей.

- Родительские дни пораждают множество проблем. Родители сегодня просто неуправляемы. Чем больше детям запрещают, тем больше продуктов они пытаются привезти. А это ни что иное как нарушение эпидемиологического законодательства и один из факторов эпидемиологического риска, что может привести к заболеваю детей, - акцентировала Ирина Новикова. - Привозят чипсы, недозревшие фрукты, и хотят впихнуть всё это в детей прямо на месте. Либо дети проносят продукты в лагерь. Это выглядит как взятие Бастилии - родителям нужно пройти в лагерь и накормить ребёнка. Но потом дети приходят с жалобами в медпункт.

Ирина Новикова

До конца лета в лагерях пройдёт ещё одна - третья смена. Поэтому контроль надзорных органов продолжается.

Фото: Илья Петров