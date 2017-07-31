В Омске завершился дорожный ремонт основных магистралей

В городе завершены основные ремонтные работы на 31 первоочередном дорожном объекте. Об этом сообщает администрация Омска. Последние квадратные метры второго слоя асфальтобетонного покрытия уложены на улице XXII Партсъезда в Центральном округе. Таким образом, закончено приведение в порядок дорожного покрытия всех основных автомагистралей, запланированных к ремонту в 2017 году в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги".

- Работы на большинстве автомагистралей были завершены досрочно. Теперь подрядным организациям предстоит закончить нанесение предусмотренной муниципальными контрактами необходимой дорожной разметки. А на Красноярском тракте необходимо также выполнить дополнительное укрепление обочин щебнем, - отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

В мэрии напоминают, что к 1 сентября должны быть отремонтированы ещё две автомагистрали – участок проспекта Мира между улицами Доковской и Полевой и ул. 3-я Транспортная. Работы на них также финансируются в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Ремонт проспекта Мира уже начался. Специалисты компаний "СтройСервис" приступили к фрезерованию деформированного дорожного полотна.