В Омске завершился дорожный ремонт основных магистралей
Общество  •  31 июля 2017, 09:31, последнее обновление 31 июля 2017, 09:50  •  печать

В Омске завершился дорожный ремонт основных магистралей

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В порядок приведена 31 городская улица.

В городе завершены основные ремонтные работы на 31 первоочередном дорожном объекте. Об этом сообщает администрация Омска. Последние квадратные метры второго слоя асфальтобетонного покрытия уложены на улице XXII Партсъезда в Центральном округе. Таким образом, закончено приведение в порядок дорожного покрытия всех основных автомагистралей, запланированных к ремонту в 2017 году в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные дороги".

- Работы на большинстве автомагистралей были завершены досрочно. Теперь подрядным организациям предстоит закончить нанесение предусмотренной муниципальными контрактами необходимой дорожной разметки. А на Красноярском тракте необходимо также выполнить дополнительное укрепление обочин щебнем, - отметил исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов.

В мэрии напоминают, что к 1 сентября должны быть отремонтированы ещё две автомагистрали – участок проспекта Мира между улицами Доковской и Полевой и ул. 3-я Транспортная. Работы на них также финансируются в рамках программы "Безопасные и качественные дороги". Ремонт проспекта Мира уже начался. Специалисты компаний "СтройСервис" приступили к фрезерованию деформированного дорожного полотна.

Теги  •  #дороги #ремонт #СтройСервис

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Комментарии
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Светлана Ивова  •  31 июля 2017, 11:44

"Работы на большинстве автомагистралей были завершены досрочно" - ну что ж, это конечно радует, главное чтобы не в ущерб качеству ремонта, и через год опять переделывать не пришлось..

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