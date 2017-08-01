В Омской области пропал пятилетний мальчик
Общество  •   1 августа 2017, 09:42, последнее обновление 1 августа 2017, 11:41  •  печать

В Омской области пропал пятилетний мальчик

Автор:

Ребёнок играл во дворе дома, но, по всей видимости, вышел за ограду. После безуспешных поисков родители обратились в полицию.

Как сообщает региональное УМВД, вчера, 31 июля, поздно вечером в дежурную часть ОМВД России по Одесскому району обратилась жительница районного центра. Она рассказала, что пропал её пятилетний сын. Вадим Лучинин играл во дворе дома. Около 17:00 мама обнаружила, что ребёнка нигде нет. После безуспешных самостоятельных поисков родители обратились к полицейским.

- Незамедлительно по тревоге поднят весь личный состав территориального подразделения полиции. Поисковые мероприятия велись всю ночь, в настоящее время стражи порядка продолжают проверять домовладения, строящиеся объекты, погреба и чердаки, водоёмы и лесополосы. К поискам также подключились местные жители, - пояснили полицейские.

Приметы Вадима: рост 116 см, среднего телосложения, волосы прямые короткие тёмно-русые, глаза карие, уши большие оттопыренные. Был одет в светло-голубую майку, короткие чёрные шорты с вертикальными белыми полосами, чёрные сланцы, на шее – капроновая веревочка, на которой колечко из металла белого цвета, на голове – голубая бейсболка. Полицейские просят, если кому-либо известна информация о пропавшем мальчике, сообщить по телефону 02.

В полиции "Омск Здесь" подчеркнули: мальчик воспитывался в благополучной семье и ранее из дома не убегал.

Теги  •  #полиция #розыск

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Макс Павлов  •  1 августа 2017, 09:53

Как можно вообще оставлять столь маленького ребенка без присмотра, пускай даже во дворе своего дома... надеюсь, что скоро его найдут!

Ответить
Последние новости
В Омской области во время отдыха с родителями утонул школьник  •  сегодня, 12:50  •   1
Омские каратистки победили на Спартакиаде учащихся России  •  сегодня, 12:20
Омичу, трижды ограбившему офис микрозаймов, дали 7,5 лет колонии  •  сегодня, 10:45  •   1
В Омске неподалеку от офисов крупных компаний рушится асфальт  •  сегодня, 10:17  •   2
Омские автоинспекторы остановили маршрутку с пьяным водителем за рулём  •  вчера, 17:42  •   4
В Омске грабители избили велосипедиста арматурой  •  вчера, 17:02  •   1
Еще новости
Загрузка...
Продвижение сериалы 240х400
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400