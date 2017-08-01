В Омской области пропал пятилетний мальчик

Ребёнок играл во дворе дома, но, по всей видимости, вышел за ограду. После безуспешных поисков родители обратились в полицию.

Как сообщает региональное УМВД, вчера, 31 июля, поздно вечером в дежурную часть ОМВД России по Одесскому району обратилась жительница районного центра. Она рассказала, что пропал её пятилетний сын. Вадим Лучинин играл во дворе дома. Около 17:00 мама обнаружила, что ребёнка нигде нет. После безуспешных самостоятельных поисков родители обратились к полицейским.

- Незамедлительно по тревоге поднят весь личный состав территориального подразделения полиции. Поисковые мероприятия велись всю ночь, в настоящее время стражи порядка продолжают проверять домовладения, строящиеся объекты, погреба и чердаки, водоёмы и лесополосы. К поискам также подключились местные жители, - пояснили полицейские.

Приметы Вадима: рост 116 см, среднего телосложения, волосы прямые короткие тёмно-русые, глаза карие, уши большие оттопыренные. Был одет в светло-голубую майку, короткие чёрные шорты с вертикальными белыми полосами, чёрные сланцы, на шее – капроновая веревочка, на которой колечко из металла белого цвета, на голове – голубая бейсболка. Полицейские просят, если кому-либо известна информация о пропавшем мальчике, сообщить по телефону 02.

В полиции "Омск Здесь" подчеркнули: мальчик воспитывался в благополучной семье и ранее из дома не убегал.